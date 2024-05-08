Польща, країни Балтії та США почали спільні навчання військово-повітряних сил

Основною метою навчань є розширення інтеграції системи протиповітряної та протиракетної оборони

Розпочалися багатонаціональні навчання військово-повітряних сил Польщі, Сполучених Штатів Америки та країн Балтії під назвою Astral Knight-24 («Зоряний лицар-24»). Про це пише Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X.

Зазначається, що основною метою навчань є розширення інтеграції системи IAMD (інтегрована система протиповітряної та протиракетної оборони) та побудова архітектури управління та контролю у повітряній сфері.

Передбачається інтеграція багатонаціональних сил і засобів за сценаріями реальних навчань і віртуальної візуалізації у режимі реального часу – FTX (Field Training Exercise) та LVC (Live Virtual Constructive).

«У процесі планування та виконання завдань ключову роль відіграють офіцери 183 групи авіаційних операцій та Центру повітряних операцій. Вони систематично здійснюють заходи щодо посилення оперативних можливостей ППО на східному фланзі НАТО», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на півночі Швеції розпочалися навчання НАТО, в межах яких відпрацьовується підтримка американських підрозділів під час переміщення з Норвегії через Швецію до Фінляндії. Про це повідомляє ERR.

Як зазначається, протягом кількох днів північними дорогами Швеції рухатимуться військові колони завдовжки кілька кілометрів, що складаються приблизно з 200 військових машин і 1600 солдатів.

Як повідомлялося, сухопутні війська Фінляндії у квітні розпочали щорічні військові навчання Arrow 24. Навчання пройдуть на полігоні Ніінісало. Метою маневрів є відпрацювання взаємодії між союзниками і підвищення готовності приймати міжнародну допомогу.

До слова, американські та філіппінські війська з 22 квітня по 10 травня проведуть спільні навчання у кількох філіппінських локаціях поблизу спірного Південнокитайського моря і Тайваню, попри попередження Китаю про посилення напруженості.