Ексочільницю Медсил Остащенко визнано непридатною для військової служби

Остащенко пішла з армії через два місяці після її відставки з посади командувачки Медсил

Підставою для звільнення стало видане військово-лікарською комісією свідоцтво про хворобу Остащенко

Генерал-майора медичної служби Тетяну Остащенко звільнено з військової служби за станом здоров’я. Про це йдеться у відповіді на запит «Української правди».

Підставою для звільнення стало видане військово-лікарською комісією свідоцтво про хворобу Остащенко з висновком про її непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

Генерал-майора медичної служби Тетяну Остащенко звільнено з військової служби за станом здоров’я фото: УП

«Наказом міністра оборони від 10 лютого 2024 року генерал-майора медичної служби Тетяну Остащенко звільнено з військової служби у відставку за станом здоров’я», – йдеться у коментарі.

Зазначимо, що Остащенко пішла з армії через два місяці після її відставки з посади командувачки Медсил.

Як повідомлялося, за поданням міністра оборони президент України Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил Збройних сил України. Замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем він призначив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука – начальника Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» у Києві.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров пояснив, чому зробив подання президенту України щодо заміни командувача Медичних сил ЗСУ.