Популярний лоукостер став найгіршою авіакомпанією Європи

Відомий в Україні авіаперевізник не подобається більшості європейців – програє конкурентам як за якістю обслуговування пасажирів, так і за ціною квитків

Популярний лоукостер Wizz Air був визнаний найгіршою авіакомпанією Європи. Про це стало відомо із результатів опитування британської організації із захисту прав споживачів. Такі дані наводить видання Daily Mail.

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Мандрівники дали авіакомпанії лише одну зірку з п'яти за процедури посадки на борт, а також за обстановку в салоні та комфорт сидінь – зазначається, що Wizz Air має найменший простір для ніг серед опитаних перевізників. Крім того, лоукостер не отримав більше двох зірок в жодній з категорій, що залишилися, включаючи співвідношення ціни і якості, обслуговування клієнтів, чистоту салону і рівень бортового харчування. Загалом перевізник набрав лише 48 балів зі 100 можливих.

Низькі оцінки отримала також ірландська авіакомпанія Ryanair ( лише 52 бали): пасажири назвали якість їжі та напоїв огидною, а також залишилися незадоволені зручністю сидінь та обстановкою на борту. Проте вони похвалили конкурентоспроможну вартість авіаквитків. Трохи вище вдалося піднятися атким авіаперевізникам як Eurowings (53 бали), British Airways та Lufthansa (по 57 балів).

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Найкращою авіакомпанією рейтингу виявився Jet2, яка набрала 80 балів. На другому місці з невеликим відривом йде Turkish Airlines (78 бала), третій рядок ділять Swiss та Finnair (по 75 балів).

Нагадаємо, як у недобрі радянські часи у російських аеропортах відправляють на допити чоловіків, які повернулися із закордону чи хочуть поїхати за межі країни. Пасажирів прямо у аеропортах активно допитують правоохоронці та спецслужби.