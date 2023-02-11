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В аеропорту Лос-Анджелеса літак зіткнувся з автобусом. Є постраждалі

Наталія Антонюк
glavcom.ua
В аеропорту Лос-Анджелеса літак зіткнувся з автобусом. Є постраждалі
фото: скріншот відео

В адміністрації аеропорту запевнили, що інцидент не вплинув на роботу летовища

У міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса внаслідок зіткнення літака з пасажирським автобусом постраждали п’ятеро людей. Про це йдеться у повідомленні аеропорту у Твіттері.

«Літак, який сьогодні вночі буксирували від воріт до місця стоянки, зіткнувся з пасажирським автобусом, унаслідок чого постраждали п’ятеро осіб», – ідеться в повідомленні.

В адміністрації аеропорту запевнили, що інцидент не вплинув на роботу летовища й виконання запланованих рейсів. 

Нагадаємо, раніше в аеропорту Північного Лас-Вегаса сталася автокатастрофа. За даними департаменту авіації округу Кларк, внаслідок авіакатастрофи в аеропорту Північного Лас-Вегаса загинуло кілька людей.

Нагадаємо, щонайменше 68 людей загинули під час аварії внутрішнього рейсу авіакомпанії Yeti Airlines в Покхарі в Непалі, що стало найбільшою авіакатастрофою за останні три десятиліття в цій країні.

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Теги: США аеропорт аварія літак

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