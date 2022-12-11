Причини і подробиці події уточнюються

У одному з головних аеропортів Москви Шереметьєво стався потоп. Аеропорт залило водою через те, що спрацював датчик пожежної сигналізації. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На опублікованому відео видно, як співробітники аеропорту намагаються впоратися з наслідками інциденту, а пасажири з валізами в цей час ходять по калюжах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після зупинки води, співробітники аеропорту почали прибирати наслідки потопу: прибиральниці орудують швабрами, машини збирання сушать за ними підлогу. Причини і подробиці події уточнюються.

Раніше повідомлялося, що у Москві 10 грудня загорілася двоповерхова старовинна садиба Лопухіних кінця 17 століття, що біля Пушкінського музею (1.5 км до Кремля).

Нагадаємо, раніше у Барнаулі горів Алтайський шинний завод. Як повідомлялося, у Росії сталася масштабна пожежа у великому торговому комплексі «Мега Хімки», розташованому на Ленінградському шосе, біля кордону Москви та Московської області.