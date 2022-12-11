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У центральному аеропорту Москви стався потоп (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У центральному аеропорту Москви стався потоп (відео)
фото скріншот відео

Причини і подробиці події уточнюються

У одному з головних аеропортів Москви Шереметьєво стався потоп. Аеропорт залило водою через те, що спрацював датчик пожежної сигналізації. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

На опублікованому відео видно, як співробітники аеропорту намагаються впоратися з наслідками інциденту, а пасажири з валізами в цей час ходять по калюжах.

Після зупинки води, співробітники аеропорту почали прибирати наслідки потопу: прибиральниці орудують швабрами, машини збирання сушать за ними підлогу. Причини і подробиці події уточнюються.

Раніше повідомлялося, що у Москві 10 грудня загорілася двоповерхова старовинна садиба Лопухіних кінця 17 століття, що біля Пушкінського музею (1.5 км до Кремля).

Нагадаємо, раніше у Барнаулі горів Алтайський шинний завод.  Як повідомлялося, у Росії сталася масштабна пожежа у великому торговому комплексі «Мега Хімки», розташованому на Ленінградському шосе, біля кордону Москви та Московської області. 

Теги: аеропорт Москва потоп вода

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