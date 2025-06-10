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Популярний острів у Греції після землетрусів не приваблює туристів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Популярний острів у Греції після землетрусів не приваблює туристів
Санторіні – одне з найбільш романтичних та впізнаваних місць у всій Південній Європі
фото з відкритих джерел

Після лютневих землетрусів на Санторіні незвично мало туристів

Вперше після пандемії найпопулярніший у світі грецький острів переживає спад інтересу туристів. Землетруси, зафіксовані тут на початку року, відштовхнули багатьох від раннього бронювання. В останні тижні приплив гостей на Санторіні активізувався, але йому далеко до рекордів минулих років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

«Головні вулиці безлюдними, а в ресторанах легко знайти столик – нетипове видовище для Санторіні та його столиці Фіри. Вперше після пандемії найпопулярніший у світі грецький острів переживає спад інтересу туристів», – йдеться у матеріалі. 

Багато хто приїжджає на Санторіні спонтанно, побачивши «гарячі путівки»: власники готелів помітно знизили ціни, щоб не втратити сезон. За їх оцінками, заповнюваність номерів сьогодні на 15-25% нижча, ніж за аналогічний період минулого року.

Для власників сувенірних крамниць порятунком залишаються пасажири круїзних суден, які прибувають на короткий період щодня. Саме вони забезпечують стійкий попит на недорогі дрібниці.

А ось ресторатори на собі відчули, що у багатьох гостей острова поменшало коштів – позначається криза вартості життя, що охопила ЄС і США. Господар кафе розповідає, що нерідко бачить людей, котрі беруть одну порцію на двох. «Люди купують один напій і просять дві соломинки, те саме і з їжею. Раніше такого у нас не траплялося», – зазначає він.

Нагадаємо, 14 травня стався землетрус магнітудою 6,3 стався біля берегів Криту, а поштовхи відчули навіть у Єгипті.

До слова, житлова криза в Греції продовжує загострюватися, а ціни на оренду неухильно зростають. За даними статистики, середня щомісячна орендна плата в Греції у квітні 2025 року склала близько 440 євро. 

Теги: Греція криза

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