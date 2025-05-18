Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Фінал Євробачення, атака на Київщину: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Фінал Євробачення, атака на Київщину: головне за ніч
Головні новини ночі проти 18 травня
фото: Sarah Louise Bennett/EBU

Відбувся фінал пісенного конкурсу Євробачення, РФ атакувала Київщину, Рубіо зробив декілька заяв про Україну.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 18 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Київщину

Цієї ночі ворог атакував Київщину. Згодом очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка.

«Нажаль унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі від отриманих травм загинула жінка», – написав Калашник. За його словами, троє людей отримали поранення. Зокрема, поранено чоловіка 61 року, жінку 59 років та дитину 4 років.

Також Калашник уточнив, що сталося часткове руйнування приватного будинку. У багатоповерховому житловому будинку поруч пошкоджені вікна.

У Фастівському районі сталася пожежа на території комбікормового заводу. На місцях працюють всі екстрені служби.

Євробачення-2025

У ніч на 18 травн в швейцарському місті Базель відбувся фінал пісенного конкурсу Євробачення-2025.

Австрія здобула перемогу з піснею Wasted Love у виконанні JJ. Артист набрав 436 балів, з яких 258 від журі та 178 від глядачів. Це третя перемога Австрії в історії конкурсу.

Україну представляв гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Вони посіли 9-е місце, набравши 218 балів (60 від журі, 158 від глядачів). Ще на сцені соліст гурту Ziferblat Данило Лещинський вигукнув «Слава Україні».

Топ-5 країн, що виступили у фіналі

  • Австрія – JJ – Wasted Love – 436 балів
  • Ізраїль – Yuval Raphael – New Day Will Rise – 357 балів
  • Естонія – Tommy Cash – Espresso Macchiato – 356 балів
  • Швеція – KAJ – Bara Bada Bastu – 321 бал
  • Італія – Lucho Corsi – Volevo Essere Un Duro – 256 балів

Загалом у фіналі виступили 26 країн: Норвегія, Люксембург, Естонія, Ізраїль, Литва, Іспанія, Україна, Велика Британія, Австрія, Ісландія, Латвія, Нідерланди, Фінляндія, Італія, Польща, Німеччина, Греція, Вірменія, Швейцарія, Мальта, Португалія, Данія, Швеція, Франція, Сан-Марино, Албанія.

Рубіо зробив декілька заяв про Україну

Державний секретар США Марко Рубіо після розмови з міністром закордонних справ Росії Лавровим заговорив про документ, що стосуватиметься припинення вогню.

Лавров, за словами Рубіо, повідомив, що російська сторона готує документ, у якому будуть викладені її вимоги до припинення вогню. Очікується документ, в якому сторони «йдуть на поступки та є реалістичними та раціональними у своєму підході».

Серед іншого Рубіо зазначив, що Трамп «вже публічно зробив пропозицію» провести зустріч з диктатором Путіним та зараз узгоджуються деталі щодо місця та дати зустрічі.

Він також позитивно відреагував на пропозицію Папи Римського Лева XIV щодо проведення мирних переговорів у Ватикані.

Рубіо наголосив, що терпіння Вашингтона має межі, і Конгрес готується до ухвалення нового пакета санкцій проти РФ. У Сенаті вже є достатня кількість прихильників законопроєкту про санкції.

За його словами, якщо Росія й надалі затягуватиме перемовини, не демонструючи реального наміру досягти компромісу, Сенат діятиме самостійно – незалежно від позиції Білого дому.

 

Читайте також:

Теги: Австрія Євробачення Німеччина Ізраїль Греція Естонія Нідерланди Італія Ісландія Латвія Данія Іспанія Норвегія Вірменія Велика Британія Литва артист жінка Микола Калашник Албанія Люксембург ворог Марко Рубіо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 910 осіб
Карта бойових дій в Україні станом на 17 травня 2025 року
Вчора, 08:44
Мерц: Наша мета – країна, Німеччина та Європа, які будуть настільки сильними разом, що нам ніколи не доведеться застосовувати зброю
Мерц заявив про амбіційні зміни в армії Німеччини
14 травня, 18:16
Гурт Ziferblat пройшов у фінал Євробачення-2025
Євробачення-2025. Стало відомо, в якій частині фіналу виступить Ziferblat
14 травня, 13:14
ФРН змінила правила в'їзду прохачів притулку
Німеччина ухвалила нове рішення щодо біженців: що зміниться
8 травня, 11:05
Ситуація на фронті 4 травня
Лінія фронту станом на 4 травня. Зведення Генштабу
4 травня, 23:02
Орден вручено за «визначні особисті заслуги у розвитку національного пісенного мистецтва та багаторічну плідну творчу діяльність»
Президент у 80-річчя Зінкевича нагородив його орденом князя Ярослава Мудрого
1 травня, 12:49
РФ з початку року втратила в Україні 22312 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 24 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
24 квiтня, 08:10
Пандемія не минає для німців безслідно
Німеччина визнала майже 600 випадків ускладнень після вакцинації від Covid
22 квiтня, 12:08
Протягом останніх місяців Ізраїль запропонував адміністрації Трампа низку варіантів атаки на іранські об'єкти
Ізраїль не виключає обмежену атаку на ядерні об'єкти Ірану
19 квiтня, 09:08

Події в Україні

Хмарно з проясненнями, місцями дощі: прогноз погоди на 18 травня
Хмарно з проясненнями, місцями дощі: прогноз погоди на 18 травня
Фінал Євробачення, атака на Київщину: головне за ніч
Фінал Євробачення, атака на Київщину: головне за ніч
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 18 травня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 18 травня 2025
Лінія фронту станом на 17 травня. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 17 травня. Зведення Генштабу
Прифронтовий Кривий Ріг повертається до «Великого будівництва»
Прифронтовий Кривий Ріг повертається до «Великого будівництва»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
222K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 травня: ситуація на фронті
93K
Нові погрози Кремля: Медведєв розповів, що буде у випадку невдалих переговорів
91K
Гончаренко запропонував переодягнути працівників ТЦК і втрапив у скандал
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 травня 2025
43K
Ексдепутатка Савченко біля калини розповіла, що жива
14K
Рубіо після розмови з Лавровим зробив заяву про припинення вогню

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:02
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
Вчора, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua