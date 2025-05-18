Фінал Євробачення, атака на Київщину: головне за ніч

Відбувся фінал пісенного конкурсу Євробачення, РФ атакувала Київщину, Рубіо зробив декілька заяв про Україну.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 18 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Київщину

Цієї ночі ворог атакував Київщину. Згодом очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка.

«Нажаль унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі від отриманих травм загинула жінка», – написав Калашник. За його словами, троє людей отримали поранення. Зокрема, поранено чоловіка 61 року, жінку 59 років та дитину 4 років.

Також Калашник уточнив, що сталося часткове руйнування приватного будинку. У багатоповерховому житловому будинку поруч пошкоджені вікна.

У Фастівському районі сталася пожежа на території комбікормового заводу. На місцях працюють всі екстрені служби.

Євробачення-2025

У ніч на 18 травн в швейцарському місті Базель відбувся фінал пісенного конкурсу Євробачення-2025.

Австрія здобула перемогу з піснею Wasted Love у виконанні JJ. Артист набрав 436 балів, з яких 258 від журі та 178 від глядачів. Це третя перемога Австрії в історії конкурсу.

Україну представляв гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Вони посіли 9-е місце, набравши 218 балів (60 від журі, 158 від глядачів). Ще на сцені соліст гурту Ziferblat Данило Лещинський вигукнув «Слава Україні».

Топ-5 країн, що виступили у фіналі

Австрія – JJ – Wasted Love – 436 балів

Ізраїль – Yuval Raphael – New Day Will Rise – 357 балів

Естонія – Tommy Cash – Espresso Macchiato – 356 балів

Швеція – KAJ – Bara Bada Bastu – 321 бал

Італія – Lucho Corsi – Volevo Essere Un Duro – 256 балів

Загалом у фіналі виступили 26 країн: Норвегія, Люксембург, Естонія, Ізраїль, Литва, Іспанія, Україна, Велика Британія, Австрія, Ісландія, Латвія, Нідерланди, Фінляндія, Італія, Польща, Німеччина, Греція, Вірменія, Швейцарія, Мальта, Португалія, Данія, Швеція, Франція, Сан-Марино, Албанія.

Рубіо зробив декілька заяв про Україну

Державний секретар США Марко Рубіо після розмови з міністром закордонних справ Росії Лавровим заговорив про документ, що стосуватиметься припинення вогню.

Лавров, за словами Рубіо, повідомив, що російська сторона готує документ, у якому будуть викладені її вимоги до припинення вогню. Очікується документ, в якому сторони «йдуть на поступки та є реалістичними та раціональними у своєму підході».

Серед іншого Рубіо зазначив, що Трамп «вже публічно зробив пропозицію» провести зустріч з диктатором Путіним та зараз узгоджуються деталі щодо місця та дати зустрічі.

Він також позитивно відреагував на пропозицію Папи Римського Лева XIV щодо проведення мирних переговорів у Ватикані.

Рубіо наголосив, що терпіння Вашингтона має межі, і Конгрес готується до ухвалення нового пакета санкцій проти РФ. У Сенаті вже є достатня кількість прихильників законопроєкту про санкції.

За його словами, якщо Росія й надалі затягуватиме перемовини, не демонструючи реального наміру досягти компромісу, Сенат діятиме самостійно – незалежно від позиції Білого дому.