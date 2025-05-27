Безробіття у ЄС: який тренд демонструє статистика

Безробіття в ЄС знизилося серед усіх вікових груп, окрім молоді

Рівень довгострокового безробіття в країнах ЄС становить 1,9%, випливає з останніх даних Євростату. Це найнижчий показник за історію спостережень, пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Найменше людей, які перебували без роботи 12 або більше місяців, – у Нідерландах (0,5%), Мальті (0,7%), Чехії, Данії та Польщі (по 0,8%).

Найвищий показник був відзначений у Греції – 5,4%, за нею йдуть Іспанія (3,8%) та Словаччина (3,5%).

Водночас всі ці три країни повідомили про зниження рівня довгострокового безробіття в порівнянні з попереднім роком. У Греції він знизився на 0,8%, в Іспанії – на 0,5%, а у Словаччині – на 0,2%.

Рівень загального безробіття також знизився до найнижчого показника за всю історію спостережень і тепер становить менше ніж 5,9%, тобто на 0,2% менше, ніж у 2023 році.

У цьому дані малюють неоднозначну картину. Безробіття знижується серед усіх вікових груп, крім наймолодшого покоління. Серед людей віком від 15 до 24 років вона досягла 14,9%, що на 0,4% більше, ніж у 2023 році.

Нагадаємо, Греція зіткнулася з рекордним дефіцитом кадрів – не вистачає близько 80 тис. працівників у туризмі, сільському господарстві та будівництві. Місцеві жителі відмовляються від професій у цих сферах, тому влада шукає кадри за кордоном.