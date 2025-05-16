3000 років і без краплі цементу: у Греції досі працює найдавніший міст Європи
Міст Аркадико має довжину 22 метри, ширину майже 6 метрів і заввишки 4 метри
На півдні Греції стоїть міст, якому понад три тисячі років – і він досі використовується за призначенням. Це не туристичний макет і не реконструкція: стародавній Аркадико, збудований за доби Мікен, продовжує слугувати людям і сьогодні. Про це пише «Главком» із посиланням на GreekReporter.
Міст Аркадико, відомий також як міст Казарма, розташований на Пелопоннесі, був частиною стародавньої військової дороги, що з'єднувала Епідавр з Мікенамі. Зведений близько 1300 до н. е., він був розрахований на колісниці, що перевозили вантажі та військових. Сьогодні його використовують пішоходи, а іноді й автомобілісти, незважаючи на офіційну заборону руху транспорту.
Головна особливість моста – його конструкція. Він створений без використання цементу чи будівельних розчинів. Вапнякові блоки підігнані один до одного з такою точністю, що тримаються виключно за рахунок власної ваги та ідеальної симетрії. Цей стародавній прийом називається кіклопічною кладкою і вважається однією з інженерних вершин бронзового віку.
«Він стоїть вже понад три тисячі років – і при цьому не містить ні краплі розчину чи цементу», – кажуть представники археологічної спільноти Греції.
«Він нагадує про могутність древніх цивілізацій та їхню здатність створювати міцні та довговічні споруди, які не втратили своєї актуальності навіть у XXI столітті», – йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, стан київських мостів викликає серйозне занепокоєння. Про це заявив депутат Київради Андрій Вітренко.За словами Вітренка, раніше міська влада називала нові мости у Києві «частиною маршруту безбар’єрності», але зараз якість цих мостів не витримує жодної критики.
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