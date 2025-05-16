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3000 років і без краплі цементу: у Греції досі працює найдавніший міст Європи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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фото з відкритих джерел

Міст Аркадико має довжину 22 метри, ширину майже 6 метрів і заввишки 4 метри

На півдні Греції стоїть міст, якому понад три тисячі років – і він досі використовується за призначенням. Це не туристичний макет і не реконструкція: стародавній Аркадико, збудований за доби Мікен, продовжує слугувати людям і сьогодні. Про це пише «Главком» із посиланням на GreekReporter.

Міст Аркадико, відомий також як міст Казарма, розташований на Пелопоннесі, був частиною стародавньої військової дороги, що з'єднувала Епідавр з Мікенамі. Зведений близько 1300 до н. е., він був розрахований на колісниці, що перевозили вантажі та військових. Сьогодні його використовують пішоходи, а іноді й автомобілісти, незважаючи на офіційну заборону руху транспорту.

Міст Аркадико розташований неподалік дороги, що з'єднує дві знамениті археологічних пам'ятки – Тірінф і Епідавр
Міст Аркадико розташований неподалік дороги, що з'єднує дві знамениті археологічних пам'ятки – Тірінф і Епідавр

Головна особливість моста – його конструкція. Він створений без використання цементу чи будівельних розчинів. Вапнякові блоки підігнані один до одного з такою точністю, що тримаються виключно за рахунок власної ваги та ідеальної симетрії. Цей стародавній прийом називається кіклопічною кладкою і вважається однією з інженерних вершин бронзового віку.

«Він стоїть вже понад три тисячі років – і при цьому не містить ні краплі розчину чи цементу», – кажуть представники археологічної спільноти Греції.

Міст Аркадико – один із чотирьох мікенських мостів, що збереглися в цьому районі. Всі вони були частиною стародавньої дорожньої мережі і мають унікальні арочні конструкції. З довжиною 22 метри, шириною майже 6 метрів і заввишки 4 метри, міст залишається не лише пам'яткою стародавньої архітектури, а й яскравим прикладом надійності інженерних рішень, перевірених часом.

«Він нагадує про могутність древніх цивілізацій та їхню здатність створювати міцні та довговічні споруди, які не втратили своєї актуальності навіть у XXI столітті», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, стан київських мостів викликає серйозне занепокоєння. Про це заявив депутат Київради Андрій Вітренко.За словами Вітренка, раніше міська влада називала нові мости у Києві «частиною маршруту безбар’єрності», але зараз якість цих мостів не витримує жодної критики.

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Теги: історія дороги Греція реконструкція міст археологія

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