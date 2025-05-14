Поштовхи було відчутно навіть в Єгипті

Землетрус магнітудою 6,3 стався біля берегів Криту, а поштовхи відчули навіть у Єгипті. Про це повідомляє Главком з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що біля острова Крит у Греції стався землетрус магнітудою 6,3.

Як вповідомив Німецький дослідницький центр геологічних наук, осередок землетрусу залягав на глибині 83 км.

Поштовхи відчувалися не лише в Греції, а й у Єгипті. Жертв та значних пошкоджень не зафіксовано.

За даними Національного інституту астрономії та геофізики Єгипту, землетрус силою 6,4 бала було зафіксовано на відстані 431 км від північного узбережжя країни.

Нагадаємо, ввечері неділі, 11 травня, неподалік кордону України стався землетрус – підземні поштовхи зафіксували на території Румунії, яка межує з Одещиною.

Сейсмічна активність була зафіксована о 21:34:57 за місцевим часом у зоні Вранча. Магнітуда землетрусу склала 4,4, а його осередок залягав на глибині 125 км. Інтенсивність поштовхів класифікували як III за шкалою.

Епіцентр стихії знаходився поблизу кількох румунських міст: 50 км на захід від Фокшані, 59 км на північ від Бузеу, 64 км на схід від Сфанту-Георге, 73 км на схід від Брашова та 87 км на північний схід від Плоєшті.

До слова, 23 квітня, у деяких містах Туреччини зафіксували землетрус магнітудою 6,2. Особливо підземні поштовхи відчувалися у Стамбулі.

Зазначається, що перші підземні поштовхи у Стамбулі відчули близько 14:38 (за місцевим часом). Управління з надзвичайних ситуацій оголосило, що епіцентр землетрусу знаходився біля берегів Мармурового моря.