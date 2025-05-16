Три країни Європи можуть обмежити доступ до соцмереж

Соцмережі можуть стати забороненими для дітей у деяких країнах

Франція, Іспанія та Греція наполягають на вікових обмеженнях для соціальних мереж

Франція, Іспанія та Греція обговорюють запровадження обов'язкових вікових обмежень для користувачів соціальних мереж, включаючи Facebook та X. Як повідомляє «Главком», про це пише агентство Bloomberg із посиланням на документи.

Міністри цифрових послуг трьох країн координують роботу над цією пропозицією перед зустріччю зі своїми колегами з Європейського Союзу, яка відбудеться 6 червня.

Нові правила зобов'яжуть будь-який пристрій, який має доступ до Інтернету, включати технологію перевірки віку. Крім того, ці країни закликають соцмережі до «відповідного до віку дизайну» та обмеження нав'язливих та тих, які викликають звикання, функцій. Йдеться про спливаючі вікна, персоналізований контент або відео, які відтворюються автоматично.

Такий крок, як вважає Bloomberg, може викликати невдоволення адміністрації президента США Дональда Трампа, оскільки політик створив тісний альянс із власником Х Ілоном Маском та генеральним директором Meta Марком Цукербергом.

До слова, губернатор американського штату Флорида Рон Десантіс підписав закон про заборону дітям заводити облікові записи в соцмережах, передала пресслужба політика. Він пояснив своє рішення тим, що соцмережі шкодять дітям у багатьох сенсах, а нова норма дозволить батькам краще захищати дітей від шкідливого контенту.

Нагадаємо, албанський уряд підтримав рішення зупинити на рік функціонування TikTok. Китайську платформу звинувачують у підбурюванні до насильства й знущань, особливо серед дітей.

Уряд Австралії пообіцяв ввести вікове обмеження в 16 років для доступу до соціальних мереж із штрафними санкціями для онлайн-платформ, які цього не дотримуються.