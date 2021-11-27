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    У Києві пенсіонер збирав та їв хліб і яблука із меморіалу Голодомору (відео)

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    Чоловік похилого віку їв хліб, який поклали на постаменті люди, вшановуючи жертв Голодомору - У Києві пенсіонер збирав та їв хліб і яблука із меморіалу Голодомору (відео)
    Чоловік похилого віку їв хліб, який поклали на постаменті люди, вшановуючи жертв Голодомору
    скріншот із відео

    Після покладання квітів чоловік похилого віку їв хліб, який поклали біля скульптури дівчинки з колосками

    У Києві на меморіалі жертвам Голодомору після покладання квітів чоловік похилого віку їв хліб, який поклали біля скульптури дівчинки з колосками. Про це повідомляє Сегодня.

    На кадрах ролика видно, як чоловік підходить до скульптури та бере з постаменту хліб та їсть його.

    Також чоловік похилого віку взяв з постаменту яблука і поклав у сумку.

    Як відомо, у суботу, 27 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. Цей день відзначаємо щороку в останню суботу листопада.

    Раніше у головному соборі Вселенського Патріархату – храмі Святого Георгія у Стамбулі за благословіння та особистою участю Вселенського Патріарха Варфоломія відбулося богослужіння за жертвами голодоморів в Україні.

    О 16:00 відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої розпочалася акція «Запали свічку пам’яті».

    Долучилися до скорботної акції і у високогірній рятувальній станції, яка діє у приміщенні Міжнародного наукового центру «Обсерваторія» на горі Піп Іван Чорногірського хребта, що у Карпатах.

    Рятувальники засвітили свічку на своєму підвіконні та поділилися на сторінці у Facebook світлинами засніженої обсерваторії «Білий слон».

    Українська армія випустила відеоролик, де закликає усіх небайдужих згадати про страшну сторінку нашої історії.

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    Теги: Київ Голодомор 1932-1933 років чоловік хліб
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    У Києві пенсіонер збирав та їв хліб і яблука із меморіалу Голодомору (відео)