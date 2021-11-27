У Києві пенсіонер збирав та їв хліб і яблука із меморіалу Голодомору (відео)
Після покладання квітів чоловік похилого віку їв хліб, який поклали біля скульптури дівчинки з колосками
У Києві на меморіалі жертвам Голодомору після покладання квітів чоловік похилого віку їв хліб, який поклали біля скульптури дівчинки з колосками. Про це повідомляє Сегодня.
На кадрах ролика видно, як чоловік підходить до скульптури та бере з постаменту хліб та їсть його.
Також чоловік похилого віку взяв з постаменту яблука і поклав у сумку.
Як відомо, у суботу, 27 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. Цей день відзначаємо щороку в останню суботу листопада.
Раніше у головному соборі Вселенського Патріархату – храмі Святого Георгія у Стамбулі за благословіння та особистою участю Вселенського Патріарха Варфоломія відбулося богослужіння за жертвами голодоморів в Україні.
О 16:00 відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої розпочалася акція «Запали свічку пам’яті».
Долучилися до скорботної акції і у високогірній рятувальній станції, яка діє у приміщенні Міжнародного наукового центру «Обсерваторія» на горі Піп Іван Чорногірського хребта, що у Карпатах.
Рятувальники засвітили свічку на своєму підвіконні та поділилися на сторінці у Facebook світлинами засніженої обсерваторії «Білий слон».
Українська армія випустила відеоролик, де закликає усіх небайдужих згадати про страшну сторінку нашої історії.
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