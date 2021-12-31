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    Посол Естонії: Україна утримує весь європейський фронт

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    Посол Естонії Каймо Кууск: Україна &ndash; це країна, яка перебуває в стані війни - Посол Естонії: Україна утримує весь європейський фронт
    Посол Естонії Каймо Кууск: Україна – це країна, яка перебуває в стані війни
    фото: qha

    «Україна тепер фактично виступає за всю західну демократію», – підкреслив посол Естонії

    Україна, перед якою стоїть друга за величиною військова держава в світі – Росія, в даний час утримує весь європейський фронт. Тому допомога Естонії зброєю Україні була дуже добре прийнята в Києві, сказав Err посол Естонії в Україні Каймо Кууск.

    При цьому Кууск зазначив, що військова допомога від інших держав-союзників зараз вкрай необхідна Україні.

    «Це символічно важливо для них. Навіть якщо сума може бути не дуже великою, це показує, що Україна не самотня, у неї є друзі навіть у найважчі часи. Україна отримує всю допомогу прямо зараз», – додав він.

    Посол нагадав, що «Україна – це країна, яка перебуває в стані війни, і вона вкладає 6% свого валового внутрішнього продукту в свій оборонний бюджет».

    «Україна тепер фактично виступає за всю західну демократію», – підкреслив Кууск.

    Як відомо, Естонія готова дати Україні ракети Javelin та гаубиці, але є умова.

    Також напередодні президент Естонії анонсував візит до України на тлі загострення з РФ. Раніше естонський президент застеріг від переговорів з Путіним поодинці.

    Також естонський прем'єр-міністр Кая Каллас заявила, що виступає проти проведення діалогу між Росією та Євросоюзом на найвищому рівні.

    Ще президент Естонії відповів на вимоги Росії.

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    Теги: зброя Естонія агресія політика посол Україна озброєння
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    Посол Естонії: Україна утримує весь європейський фронт