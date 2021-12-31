Посол Естонії: Україна утримує весь європейський фронт

Посол Естонії Каймо Кууск: Україна – це країна, яка перебуває в стані війни

«Україна тепер фактично виступає за всю західну демократію», – підкреслив посол Естонії

Україна, перед якою стоїть друга за величиною військова держава в світі – Росія, в даний час утримує весь європейський фронт. Тому допомога Естонії зброєю Україні була дуже добре прийнята в Києві, сказав Err посол Естонії в Україні Каймо Кууск.

При цьому Кууск зазначив, що військова допомога від інших держав-союзників зараз вкрай необхідна Україні.

«Це символічно важливо для них. Навіть якщо сума може бути не дуже великою, це показує, що Україна не самотня, у неї є друзі навіть у найважчі часи. Україна отримує всю допомогу прямо зараз», – додав він.

Посол нагадав, що «Україна – це країна, яка перебуває в стані війни, і вона вкладає 6% свого валового внутрішнього продукту в свій оборонний бюджет».

«Україна тепер фактично виступає за всю західну демократію», – підкреслив Кууск.

Як відомо, Естонія готова дати Україні ракети Javelin та гаубиці, але є умова.

Також напередодні президент Естонії анонсував візит до України на тлі загострення з РФ. Раніше естонський президент застеріг від переговорів з Путіним поодинці.

Також естонський прем'єр-міністр Кая Каллас заявила, що виступає проти проведення діалогу між Росією та Євросоюзом на найвищому рівні.

Ще президент Естонії відповів на вимоги Росії.