Естонія готова дати Україні ракети Javelin та гаубиці, але є умова

Аби надати Україні Javelin, в першу чергу Естонії доведеться отримати дозвіл на це від їхнього виробника – США

Міноборони Естонії вже ухвалило рішення щодо надання озброєння Україні

Міністерство оборони Естонії має намір надати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin й гаубиці. Втім, спочатку країні доведеться отримати дозвіл від США, Фінляндії та Німеччини, пише ERR.

«Ми допомогли в підготовці українських військових медиків, артилеристів, бійців загонів спеціального призначення, а також в обміні інформацією з нашими військовослужбовцями», – заявив начальник відділу міжнародного співробітництва міністерства оборони Естонії Пеетер Куймет.

За його словами, міноборони Естонії вже ухвалило рішення щодо надання озброєння Україні.

«Наразі ми розглядаємо можливість надати ракети Javelin для протитанкових ракетних систем, а також гаубиці калібру 122 мм та боєприпаси до них», – додав Куймет.

Втім, аби надати летальне озброєння, в першу чергу Естонії доведеться отримати дозвіл на це від їхнього виробника – США.

«У разі гаубиць, які ми придбали у Фінляндії, а та, своєю чергою, закупила їх у Німеччини, ми маємо попросити Німеччину та Фінляндію дати згоду на передачу зброї, і цей процес ми вже розпочали з цими країнами», – зауважив Куймет.

Зазначимо, Росія побачила, як НАТО «накачує Україну зброєю». Кремль боїться турецьких «Байрактарів» та американських «Джавелінів».

Як відомо, на українсько-турецькому заводі, що будується у Київській області, вироблятимуть реактивні безпілотники типу ANKA, здатні діяти проти інших повітряних об'єктів.

До слова, Україна має намір закупити ще чотири комплекси турецьких ударних безпілотників Bayraktar. Нагадаємо, наприкінці липня безпілотники Bayraktar почали патрулювання над Чорним морем.

Крім того, у грудні Збройні сили вперше провели на Донеччині бойові стрільби з «Джавелінів».

Раніше волонтер розповів, за якої умови ЗСУ використають протитанкові комплекси Javelin на Донбасі.

У грудні ЗСУ отримали від США ще 30 «Джевелінів».

Додамо, що Сполучені Штати Америки залишають свій авіаносець у Середземному морі на тлі напруги на кордоні Росії та України.

Секретар РНБО Олексій Данілов оцінив можливість вторгнення Росії в Україну. Він зокрема, запевнив, що народ захищатиме Україну та сформує рух опору.

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