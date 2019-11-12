Посол Франції: у можливому зриві «нормандського» саміту буде винна Росія



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Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен прокоментував можливість проведення саміту Нормандської четвірки

Франція «прагне зробити так, щоб були виконані всі умови, які уможливлять проведення зустрічі»

Якщо «нормандський» саміт не відбудеться, то всім буде зрозуміло, що це сталося з вини російської сторони.

Про це заявив надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю газеті «День».

«Зі свого боку, ми прагнемо зробити так, щоб були виконані всі умови, які уможливлять проведення цієї зустрічі. Або ж якщо нормандський саміт не відбудеться, то всім буде зрозуміло те, що таке сталося з вини російської сторони», - сказав посол.

Водночас він підкреслив: «ми віримо, що зустріч відбудеться». «Ми постійно працюємо, щоденно на рівні президента Республіки триває робота з підготовки цього саміту», - додав де Понсен.

Дипломат зауважив, що президент Макрон перезавантажив певні аспекти, і сьогодні триває поетапна робота.

«Найближчий етап на цьому шляху – проведення саміту в «нормандському форматі». При цьому ми не фіксуємось на складних питаннях метафізичного характеру, на які наразі немає відповіді. Ми віддаємо перевагу конкретній роботі з поступовим просуванням уперед і створенням умов для того, щоб наблизити перспективу миру», - додав посол Франції в Україні.

Нагадаємо, на вимогу Росії радники президентів Нормандської четвірки напрацювали і погодили документ, який має бути підписано на саміті.

До слова, глава МЗС Вадим Пристайко заявляв, що не може оголосити дати зустрічі у «нормандському форматі», але вони є.

Як повідомлялося, лідери України, Німеччини, Франції та Російської Федерації можуть провести спільну зустріч 24 чи 26 листопада.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч «нормандської четвірки» відбудеться після розведення сил на Донбасі на трьох ділянках.

Раніше у Кремлі заявляли, що поки зарано говорити про проведення зустрічі лідерів «нормандської четвірки» до кінця року.