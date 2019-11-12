Пристайко про зустріч у «нормандському форматі»: У нас є дати і план



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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко

За словами глави МЗС, єдиний план зустрічі – це завершити війну

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що не може оголосити дати зустрічі у «нормандському форматі», але вони є.

Про це глава МЗС заявив в ефірі програми «Свобода слова».

«У нас є і дати, у нас є і план. Те, що я не називаю дату конкретну не означає, що вона відсутня. Це означає, що коли чотири сторони збираються з’їхатися в одному місці і мати переговори, на які не всі хочуть приїжджати, не треба робити кроків, які зірвуть цю зустріч, яку ми так складно, так довго влаштовуємо. Ви побачите цю дату, ми повідомимо про неї», - зазначив Пристайко.

Також він додав, що єдиний план зустрічі – це завершити війну.

Як повідомлялося, лідери України, Німеччини, Франції та Російської Федерації можуть провести спільну зустріч 24 чи 26 листопада.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч «нормандської четвірки» відбудеться після розведення сил на Донбасі на трьох ділянках.

Раніше у Кремлі заявляли, що поки зарано говорити про проведення зустрічі лідерів «нормандської четвірки» до кінця року.