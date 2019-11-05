У Путіна вважають, що «нормандської зустрічі» цього року не буде

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Він зазначив, що позиція президента РФ Володимира Путіна щодо «нормандського формату» «є незмінною, послідовною і гранично зрозумілою».

На запитання про те, чи бачать в Кремлі шанси провести саміт до кінця року, Пєсков відповів: «Поки передчасно говорити. Поки як і раніше дуже багато питань залишається на порядку денному».

Він додав, що Кремль «дуже уважно відстежує ситуацію».

«Безумовно, будь-які повідомлення про те, то розведення сил зривається, викликає глибоку стурбованість. Ми сподіваємося, що, попри труднощі, процес буде завершений», — зазначив Пєсков.

Водночас він відмовився уточнити, що повинно міститися в документі за підсумками саміту «нормандської четвірки».

«Не можу сказати, ведеться така дискретна підготовча робота, було б неправильно вести її в публічному режимі, це не сприяло б процесу підготовки та якнайшвидшого проведення зустрічі», — сказав Пєсков.

Як відомо, сьогодні російські окупанти від початку доби тричі обстріляли українські позиції на Донбасі.

Зазначимо, раніше з’явилось відео, як депутат російської Держдуми, голова партії «Родіна» Олексій Журавльов відвідав Золоте після розведення сил. Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».

Також нагадаємо, що окупанти поширюють фейкові заяви про розведення біля Петрівського.

Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

3 листопада скасували режим обмежень на переміщення в районі розведення в Золотому.