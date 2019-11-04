Кремль: Путін готовий до «нормандської» зустрічі за термінової необхідності



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Володимир Путін зацікавлений у продовженні самітів у «нормандському форматі», запевняє речник Кремля

Путін чекає, коли умови «безпосередньо приведуть нас до термінової необхідності зустрічі лідерів «нормандського формату»

Президент Росії Володимир Путін зацікавлений у проведенні зустрічі з лідерами Німеччини, Франції та України у «нормандському форматі» за умови термінової необхідності.

Про це заявив прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу «Росія-1» у неділю, повідомляє «Тасс».

«Президент неодноразово повторював, в тому числі й на конференції у Будапешті, він готовий до будь-яких зустрічей, він зацікавлений у продовженні самітів у «нормандському форматі», але він чекає результатів підготовки та чекає, коли умови безпосередньо приведуть нас до термінової необхідності зустрічі лідерів «нормандського формату», - сказав він.

Раніше Пєсков заявляв, що підготовка саміту «нормандської четвірки» ускладнилася через нові підходи і запити «однієї зі сторін».

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін в ході розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель висунув ряд вимог до саміту нормандської четвірки. Російський лідер наполягає на імплементації «формули Штайнмаєра» в українське законодавство, а також на розведенні сил у Петровському і Золотому.

Також у Росії озвучили нову умову для зустрічі Нормандської четвірки.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «формула Штайнмаєра» є «компромісним варіантом» виконання Мінських угод.

Як повідомлялося, Берлін підтвердив намір провести саміт Нормандської четвірки.

За словами Ангели Меркель, зустріч планується в Парижі.

Також президент Володимир Зеленський розповів, про що йтиметься на зустрічі Нормандської четвірки.