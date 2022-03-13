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    Зеленський та Беннет обговорили перспективи мирних переговорів у Ізраїлі

    Зеленський та Беннет обговорили перспективи мирних переговорів у Ізраїлі - Зеленський та Беннет обговорили перспективи мирних переговорів у Ізраїлі
    Зеленський та Беннет обговорили перспективи мирних переговорів у Ізраїлі
    фото: Офіс президента

    Зеленський та прем’єр Ізраїля говорили про агресію з боку РФ та перспективи мирних переговорів

    Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. Про це Зеленський повідомив на своїй twitter-сторінці.

    «Продовжив діалог з прем'єр-міністром Ізраїля Нафталі Бенетом. Говорили про агресію з боку РФ та перспективи мирних переговорів. Маємо припинити репресії проти мирного населення: попросив сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя та місцевих громадських діячів», – повідомив президент.

    У пресслужбі Бенета повідомили, що розмова лідерів двох країн тривала понад годину.

    Раніше жителі Мелітополя відмовились виконувати вказівки окупантів.

    Наапередодні окупанти викрали депутатку Запорізької облради.

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    Теги: окупанти Ізраїль Генштаб Володимир Зеленський населення
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    Зеленський та Беннет обговорили перспективи мирних переговорів у Ізраїлі