Зеленський та Беннет обговорили перспективи мирних переговорів у Ізраїлі

Зеленський та прем’єр Ізраїля говорили про агресію з боку РФ та перспективи мирних переговорів

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. Про це Зеленський повідомив на своїй twitter-сторінці.

«Продовжив діалог з прем'єр-міністром Ізраїля Нафталі Бенетом. Говорили про агресію з боку РФ та перспективи мирних переговорів. Маємо припинити репресії проти мирного населення: попросив сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя та місцевих громадських діячів», – повідомив президент.

Продовжив діалог з Прем'єр-міністром @naftalibennett. Говорили про агресію з боку РФ та перспективи мирних переговорів. Маємо припинити репресії проти мирного населення: попросив сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя та місцевих громадських діячів. #StopRussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 12, 2022

У пресслужбі Бенета повідомили, що розмова лідерів двох країн тривала понад годину.

Раніше жителі Мелітополя відмовились виконувати вказівки окупантів.

Наапередодні окупанти викрали депутатку Запорізької облради.

Читайте також: