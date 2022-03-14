З Ізраїлю в Україну прибула команда лікарів з мобільним шпиталем

Потік гуманітарної допомоги з кожним днем збільшується, зазначив Єрмак

Потік гуманітарної допомоги з кожним днем збільшується. З Ізраїлю до України вже прибула команда лікарів із мобільним шпиталем. Про це у Twitter розповів керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

«Потік гуманітарної допомоги з кожним днем збільшується. Дуже вдячні громадянам різних країн за допомогу. За дії, які рятують життя дуже багатьох українців. У цей складний час особливо важливо не розгубити людяність», – йдеться у повідомленні.

З до вже прибула команда лікарів із мобільним шпиталем. Потік гуманітарної допомоги з кожним днем збільшується. Дуже вдячні громадянам різних країн за допомогу. За дії, які рятують життя дуже багатьох українців. У цей складний час особливо важливо не розгубити людяність. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 14, 2022

Раніше ми повідомляли, що американські лікарі розгорнули біля Львова безкоштовний польовий госпіталь. У госпіталі можна буде отримати невідкладну та хірургічну допомогу, стаціонарні та амбулаторні послуги і послуги для жінок та дітей, включно з акушерством. Він працюватиме цілодобово і зможе одночасно приймати 60 пацієнтів. Все необхідне для надання допомоги медики привезли зі собою.

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