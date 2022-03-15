Ізраїль ввів обмеження на в’їзд громадян України, які не є біженцями

Ізраїль зупинив дію безвізового режиму для України. Відтепер українцям, щоб в'їхати до країни, потрібно спершу отримати спеціальний дозвіл від МВС Ізраїлю. Окрім того, країна не прийматиме біженців з України. Про це ідеться в повідомленні посольства Ізраїлю в Україні.

Повідомляється, що з 13 березня діють нові правила для українців. Зокрема, встановлено квоту для 5000 громадян України, які зможуть в’їхати в країну. Частину людей з цієї квоти Ізраїль вже прийняв та прийматиме надалі. Проте скільки саме залишилося вільних місць, не повідомляється.

Окремо наголошується на тому, що Ізраїль не прийматиме біженців з України. Особи, які намагаються в’їхати до Ізраїлю в статусі туристів також не матимуть можливості безперешкодно в’їхати до Ізраїлю.

Громадянин України має можливість приїхати до Ізраїлю на запрошення громадянина цієї країни. Але для цього громадян Ізраїлю зобов’язаний підписати декларацію для запрошеного на сайті Управління з питань народонаселення та імміграції за допомогою електронної анкети. Громадянин України також має заповнити заяву, яку можна знайти на сайті посольства Ізраїлю. Відповідь буде надіслана заявнику на електронну адресу.

Нагадаємо, Ізраїль офіційно засудив вторгнення Росії в Україну та закликав припинити атаки.

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