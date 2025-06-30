Посол розповів «найстрашніший міф» про українок, поширений у Польщі

«Це – природній процес». Посол пояснив, чому ставлення поляків до українських біженців змінилося

Посол України у Польщі Василь Бондар прокоментував повідомлення про погіршення ставлення до українців у Польщі, назвавши цей процес «природним». Він також розвіяв поширений у Польщі «найстрашніший міф» про українських жінок. Про це Василь Бондар розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами Василя Бондаря, ставлення до українців у Польщі дійсно змінилося, але це є «природним процесом». Він зазначив, що політики можуть використовувати цю тему, а певні громадяни відчувають побоювання або конкуренцію.

«Справді, з одного боку, є обґрунтовані занепокоєння, але з іншого можна почути взагалі дивні стереотипи, як… наприклад «найстрашніший» міф: українські жінки відберуть польських чоловіків», – розповів посол. Він підкреслив, що «ніщо так не впливає, як цей міф. Він – найсильніший». При цьому, за статистикою, у Польщі зареєстровано лише 6,5 тис спільних (українсько-польських) шлюбів, що є незначною цифрою на тлі 2 млн українців та майже 1 млн українських біженців у Польщі.

Посол наголосив, що між звичайними людьми, як правило, проблем немає, оскільки українці живуть з поляками в одних будинках, працюють на одній роботі та скуповуються в одних магазинах.

Він підкреслив, що українці здебільшого швидко інтегруються в польське суспільство, вивчають польську мову та є суттєвою доданою вартістю для польської економіки. За останніми оцінками, українські працівники приносять Польщі 2,7% ВВП, причому рівень зайнятості українців зріс з 61% до 69%. «А це мільярди злотих – значно більше ніж соціальні видатки на деякі групи біженців», – зауважив Бондар.

Він додав, що «в уряді Польщі є прекрасне розуміння: якщо зараз забрати цей мільйон працівників з України, то польська економіка відчує серйозні проблеми».

Нагадаємо, за останній рік кількість офіційно зареєстрованих українських біженців у Польщі зросла. Василь Боднар, посол України в Польщі в інтерв’ю «Главкому» розповідає про міграційні потоки та проблеми на кордоні з Польщею.

«Я можу тільки розповісти про динаміку стосовно біженців, яку показує польська агенція страхування ZUS. Офіційно зареєстрованих біженців, згідно з її даними, було 930 тис., а стало 998 тис. Це динаміка за останній рік», – зазначив посол.