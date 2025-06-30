Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Посол розповів «найстрашніший міф» про українок, поширений у Польщі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Посол розповів «найстрашніший міф» про українок, поширений у Польщі
За статистикою, у Польщі 6,5 тис спільних (україно-польських) шлюбів
фото: glavcom.ua

«Це – природній процес». Посол пояснив, чому ставлення поляків до українських біженців змінилося

Посол України у Польщі Василь Бондар прокоментував повідомлення про погіршення ставлення до українців у Польщі, назвавши цей процес «природним». Він також розвіяв поширений у Польщі «найстрашніший міф» про українських жінок. Про це Василь Бондар розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами Василя Бондаря, ставлення до українців у Польщі дійсно змінилося, але це є «природним процесом». Він зазначив, що політики можуть використовувати цю тему, а певні громадяни відчувають побоювання або конкуренцію.

«Справді, з одного боку, є обґрунтовані занепокоєння, але з іншого можна почути взагалі дивні стереотипи, як… наприклад «найстрашніший» міф: українські жінки відберуть польських чоловіків», – розповів посол. Він підкреслив, що «ніщо так не впливає, як цей міф. Він – найсильніший». При цьому, за статистикою, у Польщі зареєстровано лише 6,5 тис спільних (українсько-польських) шлюбів, що є незначною цифрою на тлі 2 млн українців та майже 1 млн українських біженців у Польщі.

Посол наголосив, що між звичайними людьми, як правило, проблем немає, оскільки українці живуть з поляками в одних будинках, працюють на одній роботі та скуповуються в одних магазинах.

Він підкреслив, що українці здебільшого швидко інтегруються в польське суспільство, вивчають польську мову та є суттєвою доданою вартістю для польської економіки. За останніми оцінками, українські працівники приносять Польщі 2,7% ВВП, причому рівень зайнятості українців зріс з 61% до 69%. «А це мільярди злотих – значно більше ніж соціальні видатки на деякі групи біженців», – зауважив Бондар.

Він додав, що «в уряді Польщі є прекрасне розуміння: якщо зараз забрати цей мільйон працівників з України, то польська економіка відчує серйозні проблеми».

Нагадаємо, за останній рік кількість офіційно зареєстрованих українських біженців у Польщі зросла. Василь Боднар, посол України в Польщі в інтерв’ю «Главкому» розповідає про міграційні потоки та проблеми на кордоні з Польщею. 

«Я можу тільки розповісти про динаміку стосовно біженців, яку показує польська агенція страхування ZUS. Офіційно зареєстрованих біженців, згідно з її даними, було 930 тис., а стало 998 тис. Це динаміка за останній рік», – зазначив посол.

Читайте також:

Теги: міф Україна Польща Василь Боднар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

20 червня – Всесвітній день біженців
20 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 червня, 00:07
Українську делегацію очолює міністр оборони, російську – помічник Путіна
Переговори у Стамбулі. Про логіку й реалізм українських пропозицій
2 червня, 13:41
Посол України у Польщі Василь Боднар
Посол Василь Боднар: Українці спалили польське село? Якщо є факт, ми не можемо закривати очі Сусіди
24 червня, 15:30
Трамп оптимістичний щодо прогресу в переговорах, але «налаштований рішуче»
США назвали крайній строк для прогресу в переговорах України та Росії
1 червня, 09:32
Стамбул приймає сьогодні делегації України та Росії
Зустріч делегацій України та Росії у Стамбулі. Стало відомо, хто приєднається до перемовин
2 червня, 11:34
ООН: Цей рік став руйнівним для мирних жителів України – загиблих та поранених значно більше, ніж за той самий період 2024 року
ООН назвала кількість жертв серед мирного населення України за травень
12 червня, 16:12
З початку повномасштабного вторгнення Моше Асман тричі зустрічався з прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу
Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу підтримує Україну. Головний рабин України навів докази
16 червня, 18:24
Рубіо заявив, що Іран може стати об’єктом подальших ударів, якщо наполягатиме на збереженні ядерної програми
США закликають Іран до переговорів та застерігають від «найбільшої помилки»
22 червня, 19:39
Сибіга озвучив задачу від Зеленського
Зеленський змінить керівників деяких посольств
21 червня, 20:58

Соціум

Посол розповів «найстрашніший міф» про українок, поширений у Польщі
Посол розповів «найстрашніший міф» про українок, поширений у Польщі
ДТП з українцями в Румунії: МЗС розкрило подробиці
ДТП з українцями в Румунії: МЗС розкрило подробиці
Міжнародний кримінальний суд заявляє про кібератаку
Міжнародний кримінальний суд заявляє про кібератаку
Данія послаблює правила для іноземних працівників
Данія послаблює правила для іноземних працівників
Затримано 16-річного українця у справі про подвійне вбивство у Німеччині
Затримано 16-річного українця у справі про подвійне вбивство у Німеччині
Поблизу Лівії вибухнув нафтовий танкер, що раніше заходив у російські порти
Поблизу Лівії вибухнув нафтовий танкер, що раніше заходив у російські порти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
254K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 червня: ситуація на фронті
99K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 червня 2025
27K
Посол Василь Боднар: «Найстрашніший» міф – українські жінки відберуть польських чоловіків
26K
«Весь світ сміється з Трампа». Легендарний хокеїст відреагував на обстріл України Росією
11K
30 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
8817
Втрати ворога станом на 30 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
Вчора, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua