Держдеп очікує, що переговори не затягнуться на «місяці або роки»

США серйозно ставляться до прогресу в переговорах між Україною і Росією, і очікують, що цей процес не затягнеться на «місяці або роки», і результат стане відомим у заявлений раніше президентом Дональдом Трампом двотижневий термін. Як інформує «Главком», про це заявила прессекретарка Державного департаменту США Теммі Брюс в ефірі Fox News. Вона зазначила, що Трамп і державний секретар Марко Рубіо ставляться серйозно до перебігу перемовин і ухвалять відповідні рішення.

Зокрема, ведучий запитав у Брюс, коли настане термін у два тижні, який «постійно зсувається», на що вона заперечила, що «він не рухається», наголосивши, що і Трамп, і Рубіо заявляли – ці переговори не є «довгостроковою справою».

«Це не просто стандартна робоча процедура. Це не буде тривати місяцями або роками, коли ми маємо стандарти й орієнтири щодо того, що має відбуватися», – сказала Брюс.

При цьому вона наголосила, що Трамп оптимістичний щодо прогресу в переговорах, але «налаштований рішуче», про що свідчать «його нещодавні дуже агресивні пости в Truth Social про розчарування Путіним, про те, що він знає, що він відчуває, що той змінився».

«Президент дуже відвертий щодо того, що він відчуває, є нові рамки, нові тимчасові рамки, коли ми дізнаємося, чи серйозні вони (Україна і Росія), і вони (Трамп і Рубіо) ухвалюватимуть рішення відповідно до цього», – заявила Брюс.

При цьому вона підкреслила, що вимоги США обом сторонам відомі.

Зауважимо, на новий раунд мирних переговорів між Росією та Україною, який має відбутися у Стамбулі 2 червня, поїдуть ті ж самі посадовці, що й минулого разу. Главою переговорної делегації є помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський.

Також до її складу входять заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, голова головного управління Генштабу збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Президент Володимир Зеленський заявив, що станом на вечір суботи ані Україна, ані її партнери не мають чіткої інформації про те, що росіяни мають намір запропонувати на переговорах у Стамбулі.