США закликають Іран до переговорів та застерігають від «найбільшої помилки»

Рубіо заявив, що Іран може стати об’єктом подальших ударів, якщо наполягатиме на збереженні ядерної програми

Рубіо заявив, що зміна режиму в Ірані «не є метою» Сполучених Штатів

Державний секретар США та радник з національної безпеки Марко Рубіо застеріг Іран від заходів у відповідь на американські удари по іранських ядерних об’єктах, назвавши такі можливі дії «найгіршою помилкою, яку вони коли-небудь робили». Як інформує «Главком», про це він сказав у програмі Sunday Morning Futures на Fox News.

За його словами, американська пропозиція щодо дипломатичних переговорів з Іраном все ще відкрита, і що зміна режиму «не є метою» Сполучених Штатів.

Рубіо зазначив, що перед завданням удару по ядерних об’єктах Ірану, керівництво Ісламської республіки намагалося вступити в «фіктивні переговори», щоб «розіграти» президента США Дональда Трампа.

Очільник Держдепу США відкинув побоювання, що авіаудари США по ядерних об’єктах Ірану можуть розпалити ширший конфлікт.

«Я думаю, що світ сьогодні безпечніший і стабільніший, ніж був 24 години тому», – сказав він.

При цьому Марко Рубіо заявив, що Іран може стати об’єктом подальших ударів, якщо наполягатиме на збереженні «секретної» ядерної програми.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп назвав військові удари США по трьох іранських ядерних об’єктах «вражаючим військовим успіхом».

Раніше ми писали, що Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп. За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

Нагадаємо, Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника, інформує «Главком».

Відомо, що напередодні активних дій Сполучених Штатів щодо обʼєктів ядерної програми в Ірані, українські дипломати та Головне управління розвідки здійснили евакуацію громадян України та держав-партнерів із зони небезпеки.

Також МЗС України зробило заяву щодо ударів США проти ядерної програми Ірану. «Україна переконана, що іранській ядерній програмі має бути покладений край, аби вона більше ніколи не загрожувала ані країнам Близького Сходу, ані будь-яким іншим державам. Мирні зусилля щодо ядерного нерозповсюдження в Ірані тривали роками, але не були результативними. Ще навесні США попереджали Іран про наслідки в разі відсутності конструктивних кроків», – ідеться в заяві.