Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський змінить керівників деяких посольств

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський змінить керівників деяких посольств
Сибіга озвучив задачу від Зеленського
фото з відкритих джерел

Кадрові рішення очікуються перед нарадою послів, яка запланована наприкінці липня

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо зміни керівників деяких закордонних установ. Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє «Главком».

За словами Сибіги, кадрові рішення очікуються перед нарадою послів, яка запланована наприкінці липня.

«Геополітична ситуація вимагає від дипломатичної служби пошуку нових адаптованих до реалій і аргументів і підходів. Тому вже зараз президентом прийняті певні кадрові рішення щодо керівників деяких закордонних установ, адже мірило дуже просте: результат», – сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Дипломат зазначив, що від керівників українських посольств очікують результатів у вигляді військових пакетів для України, мобілізації гуманітарної й економічної допомоги та підтримки українців за кордоном.

«Усе це, власне, і вимірює ефективність того чи іншого керівника закордонної установи. Тому, безумовно, перед нарадою послів, яку схвалив президент України, будуть і відповідні кадрові рішення, які будуть спрямовані саме на посилення дипломатичної служби України», – додав Сибіга.

Раніше президент Зеленський повідомляв, що в українському дипломатичному корпусі відбудуться зміни, щоб збільшити український потенціал як у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості.

Раніше російський диктатор Володимир Путін виступив на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму та зробив чимало імперіалістичних заяв про війну в Україні.

Путін зазіхнув на всю Україну, пояснивши це тим, що українці та росіяни нібито «один народ»: «Ви сказали з приводу областей в Україні, які ми вважаємо своїми. Я вже багато разів говорив, що вважаю російський і український народ одним народом насправді. У цьому сенсі вся Україна наша».

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Україна Андрій Сибіга росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергія Добровольського лише кілька днів тому зустрічали вдома
На Рівненщині помер військовий, який лише кілька днів тому повернувся додому з полону
Сьогодні, 18:52
За словами глави нашої держави, Україні важливо зберегти підтримку Америки
Чи вистоїть Україна без Америки? Зеленський прокоментував задум Путіна
Сьогодні, 14:25
Це фото на сторінці «Армії оборони Ізраїлю» підписано так: «Три жінки, три конфесії, одна форма. Мусульманка, іудейка та християнка – всі служать в Армії оборони
Служать навіть ті, у кого 10 дітей. Чим відрізняється ізраїльська мобілізація від української
Сьогодні, 10:13
Заяви Путіна є частиною кампанії Кремля, спрямованої на примушення Заходу ухвалювати рішення, вигідні Росії
Путін вірить, що переможе, якщо війна буде затяжною – ISW
Вчора, 06:40
Президенту Володимиру Зеленському в синагозі готове іменне крісло
Головний рабин України покликав президента Зеленського на молитву у центральну синагогу
16 червня, 20:23
Координаційний штаб наполегливо працює над організацією обміну, який базується на досягнутих домовленостях
Буданов зробив заяву щодо обміну полоненими та тілами загиблих воїнів
8 червня, 15:44
Візит української делегації до США мав на меті підготовку можливої зустрічі Зеленського і Трампа
Зеленський хоче зустрітися з Трампом на саміті G7 – Єрмак
6 червня, 22:01
Останні F-16 для України покинули Нідерланди
Нідерланди відправили останню партію F-16, призначених для України
26 травня, 18:51
Великий бізнес має об’єднатися і організувати військово-технологічну Ставку
Великий бізнес має включитися у дронову війну
26 травня, 14:15

Політика

Зеленський змінить керівників деяких посольств
Зеленський змінить керівників деяких посольств
НАТО скасувало засідання щодо України на саміті в Гаазі – Politico
НАТО скасувало засідання щодо України на саміті в Гаазі – Politico
Повернення українських дітей з Росії. Зеленський розказав, як маніпулюють переговорники Путіна
Повернення українських дітей з Росії. Зеленський розказав, як маніпулюють переговорники Путіна
Саміт НАТО. Зеленський пояснив, чи поїде він і чи зустрінеться з Трампом?
Саміт НАТО. Зеленський пояснив, чи поїде він і чи зустрінеться з Трампом?
І Японія, і Німеччина... Зеленський назвав країни, які досі допомагають Росії виробляти зброю
І Японія, і Німеччина... Зеленський назвав країни, які досі допомагають Росії виробляти зброю
Якою має бути ціна нафти, аби Росія не змогла вести війну? Зеленський назвав цифру
Якою має бути ціна нафти, аби Росія не змогла вести війну? Зеленський назвав цифру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 червня 2025
83K
Ультиматум Кремля: Путін назвав вимоги для припинення війни
28K
Путін: Україна – наша
15K
«Варшава завжди претендувала на захід України». Польща відреагувала на статтю італійського ЗМІ
13K
Атака на Україну, заяви Трампа: головне за ніч

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua