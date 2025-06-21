Зеленський змінить керівників деяких посольств

Кадрові рішення очікуються перед нарадою послів, яка запланована наприкінці липня

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо зміни керівників деяких закордонних установ. Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє «Главком».

За словами Сибіги, кадрові рішення очікуються перед нарадою послів, яка запланована наприкінці липня.

«Геополітична ситуація вимагає від дипломатичної служби пошуку нових адаптованих до реалій і аргументів і підходів. Тому вже зараз президентом прийняті певні кадрові рішення щодо керівників деяких закордонних установ, адже мірило дуже просте: результат», – сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Дипломат зазначив, що від керівників українських посольств очікують результатів у вигляді військових пакетів для України, мобілізації гуманітарної й економічної допомоги та підтримки українців за кордоном.

«Усе це, власне, і вимірює ефективність того чи іншого керівника закордонної установи. Тому, безумовно, перед нарадою послів, яку схвалив президент України, будуть і відповідні кадрові рішення, які будуть спрямовані саме на посилення дипломатичної служби України», – додав Сибіга.

Раніше президент Зеленський повідомляв, що в українському дипломатичному корпусі відбудуться зміни, щоб збільшити український потенціал як у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості.

Раніше російський диктатор Володимир Путін виступив на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму та зробив чимало імперіалістичних заяв про війну в Україні.

Путін зазіхнув на всю Україну, пояснивши це тим, що українці та росіяни нібито «один народ»: «Ви сказали з приводу областей в Україні, які ми вважаємо своїми. Я вже багато разів говорив, що вважаю російський і український народ одним народом насправді. У цьому сенсі вся Україна наша».