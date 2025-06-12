ООН назвала кількість жертв серед мирного населення України за травень

ООН: Цей рік став руйнівним для мирних жителів України – загиблих та поранених значно більше, ніж за той самий період 2024 року

ООН б'є на сполох: кількість жертв серед мирного населення в Україні зросла майже на 50% у 2025 році

Нова хвиля ракетних обстрілів та ударів дронами далекого радіусу дії з боку Росії продовжує тривожну тенденцію зростання кількості жертв серед мирного населення України у 2025 році. За перші п'ять місяців цього року кількість загиблих та поранених цивільних осіб перевищує показники аналогічного періоду минулого року майже на 50 відсотків. Про це заявила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, пише «Главком».

У своїй щомісячній доповіді щодо захисту цивільного населення України Місія повідомила, що лише у травні по всій країні загинули як мінімум 183 мирні жителі, ще 836 отримали поранення.

За даними ООН, 97% усіх жертв зафіксовано на територіях, контрольованих Україною, при цьому Росія активно використовує ракети та дрони ближнього радіусу дії, оснащені камерами високої роздільної здатності для точкового наведення.

Високий рівень смертності серед цивільного населення у травні продовжив різке зростання, зафіксоване у квітні.

«Цей рік став руйнівним для мирних жителів України – загиблих та поранених значно більше, ніж за той самий період 2024 року, – заявила Даніель Белл, голова Моніторингової місії. – Посилення ударів із застосуванням ракет та баражуючих боєприпасів далекого радіусу дії у поєднанні з частими атаками дронів ближнього радіусу вздовж лінії фронту створюють смертельну загрозу для цивільного населення».

У Місії також зазначають, що з початку червня інтенсивність ударів із застосуванням зброї дальньої дії ще більше зросла, що призвело до нових жертв. За даними української влади, з 6 червня російські збройні сили випустили понад 1500 боєприпасів далекого радіусу дії по Україні. Наразі Місія перевіряє повідомлення про те, що внаслідок цих ударів – або від їхніх уламків після перехоплення – за останні п'ять днів загинули щонайменше 19 мирних жителів, ще 205 отримали поранення у різних містах країни. Особливо постраждав Харків, а також Київ, Одеса та інші населені пункти, віддалені від лінії фронту.

«Багатогодинні нічні атаки із застосуванням сотень боєприпасів сіють страх серед сімей, які змушені проводити ночі у бомбосховищах, постійно прислухаючись до звуків дронів у небі, – додала Белл. – За таких темпів та масштабів [ескалації] подальші жертви серед цивільного населення неминучі».

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