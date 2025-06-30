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Посол розказав, як зростає кількість біженців з України у Польщі

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Посол розказав, як зростає кількість біженців з України у Польщі
Кількість офіційно зареєстрованих українських біженців у Польщі наближається до мільйона
фото: dpa

«За рік число офіційно зареєстрованих біженців зросло з 930 тис. до 998 тис.»

За останній рік кількість офіційно зареєстрованих українських біженців у Польщі зросла. Василь Боднар, посол України в Польщі в інтерв’ю «Главкому» розповідає про міграційні потоки та проблеми на кордоні з Польщею. 

«Я можу тільки розповісти про динаміку стосовно біженців, яку показує польська агенція страхування ZUS. Офіційно зареєстрованих біженців, згідно з її даними, було 930 тис., а стало 998 тис. Це динаміка за останній рік», – зазначив посол.

Він додав, що прикордонний контроль свідчить про стабільність міграційних потоків: «Прикордонний контроль показує, що, в принципі, за останні два роки динаміка залишається більш-менш стабільною в ту та іншу сторону. Практично ті ж самі люди їдуть туди і назад. Просто існує обмеження для тих, хто отримував статус біженця: вони не виїжджають якийсь час з Польщі, поки не оформлені всі документи».

Щодо військового обліку, Василь Боднар пояснив: «В основному на військовий облік стають через «Резерв+». Ті, хто хоче отримати, наприклад, паспорт, не можуть по-іншому. Далі – через консульство, де треба показати реєстрацію у Резерв+, чи в паспортний сервіс ДП «Документ», який віднесено до сфери управління Державної міграційної служби України (ДМС). Але навіть, якщо особа не перебуває на військовому обліку, то її обов’язково поставлять на цей облік при оформленні документів. Тобто таким шляхом було вирішено питання військового обліку. І гострота проблеми, яка була ще рік тому, коли були обмеження при отриманні паспортів, зараз знята».

Під час розмови дипломат також розповів про складнощі на кордоні з Польщею: «Кордон все рівно залишається важким місцем. Перше, це – кордон ЄС, відповідно посилені вимоги контролю, є Frontex (агентство Європейського Союзу, яке займається охороною зовнішніх кордонів). По-друге, це чи не єдиний повноцінно діючий навантажений кордон Польщі, де працюють митники і прикордонники. З усіма іншими країнами ЄС у Польщі кордону фізично немає – Шенген зняв це питання. А з Білоруссю і з Росією, як правило, обмежений у функціонуванні».

Василь Боднар окреслив плани для полегшення перетину кордону: «По-третє, великий наплив людей не дозволяє швидко проходити всі процедури. Наприклад, на початку тижня порожньо, а в кінці тижня – черги по 6-7 годин. І це з обох сторін. Полегшити ситуацію має так званий спільний контроль, точніше – послідовний контроль, у спільних пунктах пропуску. Над цією ідеєю ми б’ємось ще з 2010 року. На деяких пунктах, їх чотири, є так званий послідовний контроль у спільному місці. Тобто на одній ділянці обидві сторони – наша і їхня. А спільний контроль в оригіналі – це двоє в одному приміщенні. А такого поки немає».

«Спільний контроль багато спрощує. Під’їжджаючи машиною в один пункт, ви віддаєте свій паспорт, і його ж там забираєте, не треба на другий пункт їхати. В одній точці два контролі: прикордонний і митний. У грудні 2024-го року ми відкрили сучасний пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» біля Перемишля. І зараз Європейська комісія завершує погодження угоди про контроль у спільних пунктах. Сподіваюсь, що цього року ми підпишемо її, це відкриє можливість перетворення більшості пунктів пропуску чи створення нових, саме з так званим спільним послідовним контролем. Це – крок вперед», – додає Василь Боднар.

Раніше «Главком» інформував, що посол України у Польщі Василь Боднар зазначив, що українців часто подають виключно як убивць, а поляків – лише як жертв. Водночас, за його словами, за польською стороною також стоїть чимало злочинів, скоєних проти українського населення. Про це Боднар зауважив в інтерв’ю «Главкому».

Також «Главком» повідомляв, що посол України у Польщі Василь Боднар заявив про конструктивний настрій України щодо вибудовування відносин з новообраним президентом Польщі Навроцьким. Він підкреслив важливість діалогу з польським керівництвом, незважаючи на складні історичні питання.

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Теги: біженці Польща Україна Василь Боднар

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