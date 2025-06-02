Зустріч делегацій України та Росії у Стамбулі. Стало відомо, хто приєднається до перемовин

Очільник турецького МЗС планує приєднатися до російсько-українських переговорів

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан приєднається до переговорів делегацій України та Росії сьогодні у палаці Чираган у Стамбулі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на турецькі ЗМІ. Палац Чираган з самого ранку перевіряють фахівці із собаками на предмет виявлення бомб.

Зустріч делегацій двох країн розпочнеться о 13:00 за київським часом. «Планує підключитися», – сказало дипломатичне джерело відповідаючи на питання щодо ймовірності участі глави турецького МЗС у переговорах.

За інформацією, очікується виступ Хакана Фідана перед початком переговорів.

У турецькому дипвідомстві повідомили, що голова розвідки Туреччини Ібрагім Калин також планує бути присутнім на переговорах України та Росії у палаці Чираган у Стамбулі.

Як і під час першого раунду перемовин, захід викликав інтерес серед турецьких та іноземних ЗМІ, десятки журналістів уже знаходяться біля будівлі.

«Хоча навколо палацу Чираган перед зустріччю було вжито посилених заходів безпеки, представники місцевої та іноземної преси почали приходити до району зранку, щоб стежити за розвитком подій», – пише видання Sondakika.

Нагадаємо, українська делегація прибула в Стамбул. Тут відбудуться нові мирні переговори з Російською Федерацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника міністерства закордонних справ Георгія Тихого.

До слова, раніше голова МЗС Туреччини прибув до України й розповів, що привіз Зеленському від Ердогана Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що його країна повністю підтримує територіальну цілісність та незалежність України.

До цього глава МЗС Туреччини Хакан Фідан під час зустрічей у Москві з російськими представниками наголосив, що Анкара готова продовжити відігравати роль посередника у врегулюванні війни в Україні.