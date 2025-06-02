Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зустріч делегацій України та Росії у Стамбулі. Стало відомо, хто приєднається до перемовин

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Зустріч делегацій України та Росії у Стамбулі. Стало відомо, хто приєднається до перемовин
Стамбул приймає сьогодні делегації України та Росії
фото: sondakika.com

Очільник турецького МЗС планує приєднатися до російсько-українських переговорів

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан приєднається до переговорів делегацій України та Росії сьогодні у палаці Чираган у Стамбулі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на турецькі ЗМІ. Палац Чираган з самого ранку перевіряють фахівці із собаками на предмет виявлення бомб. 

Зустріч делегацій двох країн розпочнеться о 13:00 за київським часом. «Планує підключитися», – сказало дипломатичне джерело відповідаючи на питання щодо ймовірності участі глави турецького МЗС у переговорах.

За інформацією, очікується виступ Хакана Фідана перед початком переговорів.

У турецькому дипвідомстві повідомили, що голова розвідки Туреччини Ібрагім Калин також планує бути присутнім на переговорах України та Росії у палаці Чираган у Стамбулі.

Як і під час першого раунду перемовин, захід викликав інтерес серед турецьких та іноземних ЗМІ, десятки журналістів уже знаходяться біля будівлі.

«Хоча навколо палацу Чираган перед зустріччю було вжито посилених заходів безпеки, представники місцевої та іноземної преси почали приходити до району зранку, щоб стежити за розвитком подій», – пише видання Sondakika.

Нагадаємо, українська делегація прибула в Стамбул. Тут відбудуться нові мирні переговори з Російською Федерацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника міністерства закордонних справ Георгія Тихого.

До слова, раніше голова МЗС Туреччини прибув до України й розповів, що привіз Зеленському від Ердогана Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що його країна повністю підтримує територіальну цілісність та незалежність України.

До цього глава МЗС Туреччини Хакан Фідан під час зустрічей у Москві з російськими представниками наголосив, що Анкара готова продовжити відігравати роль посередника у врегулюванні війни в Україні. 

Читайте також:

Теги: Туреччина росія Стамбул Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ось так «прекрасно» закінчуються вояжі Віткоффа до Москви
Ось так «прекрасно» закінчуються вояжі Віткоффа до Москви
15 травня, 09:01
Трамп не вважає, що переговори у Стамбулі дадуть якийсь результат
Чому Путін відтягує переговори
16 травня, 13:19
Можливо, Новодворська перевертається у домовині через свого колишнього соратника Борового. А, можливо, й ні…
Як ми шукали «хороших руських» і що з того вийшло. Історія одного інтерв’ю Гібридна війна
15 травня, 15:07
Санкції передбачають блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами
Блокування активів та заборона на операції: Україна ввела санкції проти компаній російських олігархів
2 травня, 12:47
Санкції заважають російським пенсіонерам
Російські пенсіонери залишились у Європі без грошей
8 травня, 14:16
ООН чекає на перемовини України та Росії у Туреччині
«Дуже надихає»: ООН відреагувала на можливі переговори у Стамбулі
13 травня, 13:57
Губернієв вважає, що зараз перед Росією стоїть завдання мінімізувати ризики
«Деградує». Пропагандист Губернієв розповів про стан справ у російському спорті
19 травня, 15:30
У Липецькій області РФ місцеві фіксують вертольоти в небі
У російському місті Єлець лунали вибухи: знову постраждав хімічний завод
24 травня, 06:36
У складі збірної США Маа був бронзовим призером Олімпійських ігор у Парижі у 2024 році
Титулований американський волейболіст надумав продовжити кар'єру в Росії
27 травня, 13:18

Політика

Втрати РФ сягнули $7 млрд. Малюк вперше розповів деталі спецоперації «Павутина»
Втрати РФ сягнули $7 млрд. Малюк вперше розповів деталі спецоперації «Павутина»
Філіппінці планують розширити оборонні зв'язки з Україною
Філіппінці планують розширити оборонні зв'язки з Україною
Зустріч делегацій України та Росії у Стамбулі. Стало відомо, хто приєднається до перемовин
Зустріч делегацій України та Росії у Стамбулі. Стало відомо, хто приєднається до перемовин
Президент Казахстану заявив, що йде з посади, але є нюанс
Президент Казахстану заявив, що йде з посади, але є нюанс
Вибори в Польщі. Західні лідери привітали Навроцького з перемогою
Вибори в Польщі. Західні лідери привітали Навроцького з перемогою
Операція «Павутина». Центр протидії дезінформації повідомив, скільки знищено літаків
Операція «Павутина». Центр протидії дезінформації повідомив, скільки знищено літаків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 червня: ситуація на фронті
89K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 червня 2025
83K
Одна з вантажівок, що брала участь у спецоперації «Павутина», вибухнула (відео)
50K
Тшасковський заявив про перемогу на виборах президента Польщі, Навроцький не визнає поразки
43K
Президентські вибори у Польщі закінчилися. Виборчі дільниці закриті
35K
Переговори в Стамбулі: Зеленський назвав вимоги України

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua