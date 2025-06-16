Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу підтримує Україну. Головний рабин України навів докази

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу підтримує Україну. Головний рабин України навів докази
З початку повномасштабного вторгнення Моше Асман тричі зустрічався з прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу
фото: Моше Асман

Равин Моше Асман розповів, як Нетаньягу виступав на заході, присвяченому російсько-українській війні

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу неодноразово демонстрував підтримку України під час повномасштабної війни з Росією. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів головний рабин України Моше Асман.

«Можу сказати, що з прем’єром Нетаньягу я зустрічався особисто десь разів із вісім. З них після 2022-го – три рази. Я можу вам показати відео, де ми розмовляємо з Нетаньягу про Україну – тоді якраз, коли йому закидали, що вже п’ять місяців йде війна, а він мовчить… А в цей час Росія ще перебувала в Сирії, і ситуація для Ізраїлю була дуже складна…», – зауважив Моше Асман.

Головний рабин України додав: «Ще раз я з ним зустрічався на заході на підтримку України, який я організовував в Ізраїлі. Всі казали, що він не прийде, а він прийшов… І прийшов, і виступив».

Зокрема, Моше Асман охарактеризував теперішні стосунки України та Ізраїлю як теплі. «Хоча й помилок багато було…», – підкреслив він.

Як повідомлялося, Ізраїль та Україна стали краще розуміти один одного за останні роки. Війна в Ізраїлі та в Україні взаємопов’язані, проте Ізраїль воює з терором, а Україна протистоїть ядерній державі. Таку думку висловив посол Михаель Бродський в інтерв’ю «Главкому».

«Я думаю, ми стали більш спокійно ставитися один до одного. Частково це викликано тим, що і у вас, і у нас йде війна, і ми, до речі, вдячні Україні за моральну підтримку Ізраїлю та однозначне засудження терору проти нас. Але зараз і Україна, і Ізраїль зайняті кожен своєю війною, не маючи, на жаль, достатньо ресурсів для того, аби надати один одному більше підтримки та допомогти вистояти», – каже він, додавши, що війна в Ізраїлі та в Україні взаємопов’язані.

Читайте також:

Теги: Ізраїль Україна Беньямін Нетаньягу Моше Асман

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шанси зберегти Росію Путін вже втратив
Російські політичні «діти понеділка» у Стамбулі. Путін хоче все
2 червня, 09:04
Перевірити якість води можна у лабораторних центрах МОЗ
Де в Україні найбільш забруднена вода: еколог назвав регіони
18 травня, 21:12
Для вірян вільного доступу на територію Нижньої лаври зараз немає
Десятки монахів Московського патріархату прописані в Лаврі
21 травня, 06:54
Орбан назвав прийняття України до Європейського Союзу «трагедією», яка «відчується мільйонами угорців»
«Небезпечна країна». Орбан закликав не пускати Україну в ЄС
30 травня, 16:43
Ольга Бабакова: дитина не сама це вигадала, їй про це говорять дорослі
Дослідниця міграції розказала, якою першою фразою зустрічають українських дітей в польських школах
30 травня, 23:31
Згідно з українською пропозицією, мирний процес розпочнеться з повного припинення вогню щонайменше на 30 днів
Reuters опублікував план України для переговорів у Стамбулі
1 червня, 17:33
Співак Klemen, який представляв Словенію, не пройшов цьогоріч у фінал «Євробачення»
Усе через Ізраїль? Словенія може відмовитися від участі в Євробаченні
26 травня, 21:27
Ердоган після перемовин у Стамбулі зробив заяву про зустріч Путіна та Зеленського
Ердоган після перемовин у Стамбулі зробив заяву про зустріч Путіна та Зеленського
2 червня, 18:14
Іран та Ізраїль обмінюються обстрілами
Посадовці США та Ізраїлю повідомили, скільки ще триватиме операція проти Ірану
Вчора, 07:26

Суспільство

Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу підтримує Україну. Головний рабин України навів докази
Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу підтримує Україну. Головний рабин України навів докази
На випускному дівчина станцювала з військовою формою загиблого батька: щемливе відео
На випускному дівчина станцювала з військовою формою загиблого батька: щемливе відео
Під час останніх репатріацій РФ передала Україні тіла своїх військових – МВС
Під час останніх репатріацій РФ передала Україні тіла своїх військових – МВС
Головний рабин України розказав, як поїздка в Україну змінила «духівника Трампа»
Головний рабин України розказав, як поїздка в Україну змінила «духівника Трампа»
Три роки пекла. Мережу сколихнуло фото захисника після російського полону
Три роки пекла. Мережу сколихнуло фото захисника після російського полону
Клімат в Україні стрімко змінюється: які міста у зоні ризику
Клімат в Україні стрімко змінюється: які міста у зоні ризику

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
246K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 червня: ситуація на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 червня 2025
87K
Іран попросив президента Кіпру передати Ізраїлю послання
50K
Генштаб заявив про відкриття нового напрямку на фронті
38K
Чи покарали 67 хмельницьких прокурорів із фейковою інвалідністю? Нардеп оприлюднив документ
27K
Прогноз магнітних бур на 16-18 червня: якою буде сонячна активність

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
Сьогодні, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Сьогодні, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
Вчора, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua