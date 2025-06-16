Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу підтримує Україну. Головний рабин України навів докази

Равин Моше Асман розповів, як Нетаньягу виступав на заході, присвяченому російсько-українській війні

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу неодноразово демонстрував підтримку України під час повномасштабної війни з Росією. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів головний рабин України Моше Асман.

«Можу сказати, що з прем’єром Нетаньягу я зустрічався особисто десь разів із вісім. З них після 2022-го – три рази. Я можу вам показати відео, де ми розмовляємо з Нетаньягу про Україну – тоді якраз, коли йому закидали, що вже п’ять місяців йде війна, а він мовчить… А в цей час Росія ще перебувала в Сирії, і ситуація для Ізраїлю була дуже складна…», – зауважив Моше Асман.

Головний рабин України додав: «Ще раз я з ним зустрічався на заході на підтримку України, який я організовував в Ізраїлі. Всі казали, що він не прийде, а він прийшов… І прийшов, і виступив».

Зокрема, Моше Асман охарактеризував теперішні стосунки України та Ізраїлю як теплі. «Хоча й помилок багато було…», – підкреслив він.

Як повідомлялося, Ізраїль та Україна стали краще розуміти один одного за останні роки. Війна в Ізраїлі та в Україні взаємопов’язані, проте Ізраїль воює з терором, а Україна протистоїть ядерній державі. Таку думку висловив посол Михаель Бродський в інтерв’ю «Главкому».

«Я думаю, ми стали більш спокійно ставитися один до одного. Частково це викликано тим, що і у вас, і у нас йде війна, і ми, до речі, вдячні Україні за моральну підтримку Ізраїлю та однозначне засудження терору проти нас. Але зараз і Україна, і Ізраїль зайняті кожен своєю війною, не маючи, на жаль, достатньо ресурсів для того, аби надати один одному більше підтримки та допомогти вистояти», – каже він, додавши, що війна в Ізраїлі та в Україні взаємопов’язані.