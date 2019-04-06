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    У світі

    Повінь в Афганістані: кількість жертв зростає

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    Раптовий паводок змив кілька сіл в районі Карах - Повінь в Афганістані: кількість жертв зростає
    Раптовий паводок змив кілька сіл в районі Карах

    Щонайменше 20 людей загинуло

    В Афганістані внаслідок повені у західній провінції Герат і північно-західній провінції Бадгіс вже загинули щонайменше 20 людей. Про це повідомляє Khaama Press.

    Як зазначається, сотні родин були переміщені через велику воду.

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    Раніше повідомлялося, що раптовий паводок змив кілька сіл в районі Карах, в результаті чого загинули 5 людей. 

    За словами місцевих чиновників, після повені ще 17 сільських жителів пропали без вісті. Крім того, проливні дощі і повені забрали життя 3 людей, ще 6 людей отримали поранення.

    Всього станом на 5 квітня було відомо про вісім загиблих.

    Як повідомлялося, у результаті сильних повеней, що тривають з 19 березня, в Ірані  протягом тижня загинули щонайменше 45 осіб. Повені почалися у здебільшого посушливих районах Голестан і Мазандаран, які мають вихід до Каспійського моря. Тоді стихія зачепила більше 56 тис. осіб у 270 населених пунктах.

    Нагадаємо, міністр з питань навколишнього середовища Мозамбіку Селсо Коррейя повідомив, що в результаті природної катастрофи, яка викликана тропічним циклоном «Ідай» наприкінці березня кількість жертв склала щонайменше 644 людини. Близько 110 тис. жителів країни втратили свої будинки і були змушені переселитися в тимчасові притулки.

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