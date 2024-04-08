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Повне сонячне затемнення: яким було явище (фото)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Повне сонячне затемнення: яким було явище (фото)
Повне сонячне затемнення тривало 4 хвилини 28 секунд
фото: Reuters

Повне затемнення побачили жителі США, Мексики та Канади

У понеділок, 8 квітня жителі західної півкулі планети спостерігали повне сонячне затемнення. Космічне явище можна було спостерігати на території Північної Америки.

Фаза часткового затемнення розпочалася о 19.27 за київським часом. Пік затемнення припав на 20:18. Повне сонячне затемнення тривало 4 хвилини 28 секунд. Закінчиться затемнення о 23:52 за київським часом.

Місяць починає закривати Сонце в Техасі
Місяць починає закривати Сонце в Техасі
фото: AP
Сонячне затемнення в Мексиці
Сонячне затемнення в Мексиці
фото: BBC
Сонячне затемнення – це астрономічне явище, під час якого Місяць проходить між Землею та Сонцем й повністю або частково закриває вид на Сонце.

Частково затемнення побачили жителі частини Великої Британії, Португалії, Ірландії, Ісландії. А повне затемнення побачили жителі США, Мексики та Канади.

Люди спостерігають за затемненням з оглядового майданчика у Нью-Йорку
Люди спостерігають за затемненням з оглядового майданчика у Нью-Йорку
фото: Reuters
Сонячне затемнення в Техасі
Сонячне затемнення в Техасі
фото: AP

Трансляцію затемнення вела NASA. 

Під час повного сонячного затемнення Місяць вирівнюється між Землею і Сонцем, стаючи майже такого ж розміру, як і саме Сонце. Це вирівнювання призводить до короткого періоду повного затемнення, під час якого Місяць повністю закриває сонячний диск, тривалість якого залежить від місця розташування глядача.

Повне сонячне затемнення: яким було явище (фото) фото 1
фото: AP

Як повідомлялося, центральна тінь Місяця торкнеться Землі на сході сонця в Тихому океані біля острова Старбак у Кірібаті. Потім тінь перетне Землю за 3 год 16 хв, перш ніж остаточно зникне на заході сонця в Атлантичному океані на північ від Азорських островів.

Місяць частково закриває сонце під час сонячного затемнення у Мексиці
Місяць частково закриває сонце під час сонячного затемнення у Мексиці
фото: AP

За прогнозами, затемненню знадобиться 68 хв, щоб пройти через Північну Америку, включаючи Мексику, 15 штатів США та Канаду.

До слова, згідно з останніми дослідженнями, повне сонячне затемнення може мати сильний вплив на психіку людини, зокрема викликати почуття благоговіння, смирення та єдності з іншими людьми. За словами Дачера Келтнера, психолога з Університету Берклі, сонячне затемнення може заспокоїти «внутрішнього самокритика» і заохотити людину «співпрацювати, відкривати свій розум для див і бачення глибинних закономірностей життя».

Теги: Сонце Місяць

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