Повне сонячне затемнення: яким було явище (фото)
Повне затемнення побачили жителі США, Мексики та Канади
У понеділок, 8 квітня жителі західної півкулі планети спостерігали повне сонячне затемнення. Космічне явище можна було спостерігати на території Північної Америки.
Фаза часткового затемнення розпочалася о 19.27 за київським часом. Пік затемнення припав на 20:18. Повне сонячне затемнення тривало 4 хвилини 28 секунд. Закінчиться затемнення о 23:52 за київським часом.
Частково затемнення побачили жителі частини Великої Британії, Португалії, Ірландії, Ісландії. А повне затемнення побачили жителі США, Мексики та Канади.
Трансляцію затемнення вела NASA.
Під час повного сонячного затемнення Місяць вирівнюється між Землею і Сонцем, стаючи майже такого ж розміру, як і саме Сонце. Це вирівнювання призводить до короткого періоду повного затемнення, під час якого Місяць повністю закриває сонячний диск, тривалість якого залежить від місця розташування глядача.
Як повідомлялося, центральна тінь Місяця торкнеться Землі на сході сонця в Тихому океані біля острова Старбак у Кірібаті. Потім тінь перетне Землю за 3 год 16 хв, перш ніж остаточно зникне на заході сонця в Атлантичному океані на північ від Азорських островів.
За прогнозами, затемненню знадобиться 68 хв, щоб пройти через Північну Америку, включаючи Мексику, 15 штатів США та Канаду.
До слова, згідно з останніми дослідженнями, повне сонячне затемнення може мати сильний вплив на психіку людини, зокрема викликати почуття благоговіння, смирення та єдності з іншими людьми. За словами Дачера Келтнера, психолога з Університету Берклі, сонячне затемнення може заспокоїти «внутрішнього самокритика» і заохотити людину «співпрацювати, відкривати свій розум для див і бачення глибинних закономірностей життя».
Коментарі — 0