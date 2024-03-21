США запланували побудувати залізницю на Місяці

Компанія Northrop Grumman збирається створити місячну залізницю

Агентство перспективних дослідних проєктів Міноборони США (DARPA) працює з американською компанією Northrop Grumman над концептом залізничної мережі на Місяці. Компанія запропонує прототипи місячної залізничної системи для перевезення людей та ресурсів по місячній поверхні, що сприятиме розвитку космічної економіки США та їх партнерів. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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«Передбачувана мережа місячних залізниць могла б перевозити людей, запаси та ресурси для комерційних підприємств по місячній поверхні, що сприятиме розвитку космічної економіки Сполучених Штатів та їхніх міжнародних партнерів», – повідомили фахівці Northrop Grumman.

Northrop Grumman стала однією з 14 компаній, вибраних DARPA для вироблення концептів майбутньої місячної економіки. Основні галузі досліджень включають виробництво електроенергії, видобуток корисних копалин на Місяці та їх використання, а також засоби зв'язку та логістику.

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Раніше стало відомо, що після 2028 року Японія в рамках американської космічної програми Artemis відправить двох своїх астронавтів на Місяць. Про це пише The Japan News. Як пише видання, відповідна домовленість може бути досягнута після призначеної на 10 квітня зустрічі у Вашингтоні японського прем'єр-міністра Фуміо Кісіди та президента США Джо Байдена. Тоді угоду підпишуть міністр науки Масахіто Моріяма та голова NASA Білл Нельсон.

Видання нагадує, що Сполучені Штати планують у рамках програми Artemis здійснити висадку американських астронавтів на Місяць у 2026 році. З 2028 року такі експедиції передбачається здійснювати регулярно. За попередньою домовленістю, у них мають взяти участь два представники Японії, які будуть зайняті управлінням місяцеходом Luna Cruiser. Його зараз розробляють японські компанії на чолі із корпорацією Toyota Motor.