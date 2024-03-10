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Росіяни скоротили кількість атак на одному з гарячих напрямків фронту

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни скоротили кількість атак на одному з гарячих напрямків фронту
Бої ведуться в районі Роботиного, Новопрокопівки, Вербового
фото з відкритих джерел

Водночас не зменшується кількість обстрілів авіабомбами та артилерією

На Запорізькому напрямку російські окупанти знижують активність штурмових дій. Про це повідомив депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков в ефірі «Київ24».

«Сьогодні бої ведуться в районі Роботиного, Новопрокопівки, Вербового. Це ділянка фронту, де бої точилися весь цей рік чи півтора. Попри їхнє намагання раз по раз кидати свої штурмові групи, жодних успіхів не мають. Мають знищену техніку, поранених та вбитих», – зазначив депутат.

Водночас не зменшується кількість обстрілів авіабомбами та артилерією.

«Якщо статистично проаналізувати останній місяць, не зменшується кількість обстрілів КАБами, ствольною, далекобійною артилерією. Але це більше схоже на помсту цивільному населенню прифронтових територій, що вони не можуть мати успіхів на цій ділянці фронту», – додав він.

Нагадаємо, Росія намагається повернути контроль над Роботиним і Вербовим. 

Раніше Збройні сили України внаслідок ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області знищили 19 російських загарбників, зокрема заступника командира підрозділу.

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Теги: окупанти депутат Місяць

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