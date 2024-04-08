Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Повне сонячне затемнення – 2024: вплив на здоров'я та цікаві факти

Катерина Іванова
glavcom.ua
Повне сонячне затемнення – 2024: вплив на здоров'я та цікаві факти
Максимальна фаза затемнення, протягом якої Сонце буде повністю закрито Місяцем, становитиме 4 хвилини 28 секунд
фото: seattlemet.com

На території України сонячне затемнення не спостерігатиметься

Північна Америка, США, Канада і кілька європейських країн зможуть побачити повне сонячне затемнення 8 квітня 2024 року. Про це повідомляє BBC Україна.

Сонячне затемнення – це період, коли Місяць проходить між Сонцем і Землею та закриває собою сонячний диск. Під час повного сонячного затемнення супутник Землі повністю закриває Сонце – у цей момент можна побачити його зовнішню атмосферу, так звану «сонячну корону».

Під час повної фази затемнення земля зануриться у темряву не більше, ніж на чотири хвилини, але цього достатньо, щоб провести важливі спостереження за атмосферою Сонця, його короною, за реакцією дикої природи на небесну подію та навіть запустити ракети для дослідження земної атмосфери.

Нинішнє квітневе затемнення заслуговує на особливу увагу через те, що його матимуть можливість спостерігати на дуже великій території близько 31 млн людей.

Повне сонячне затемнення – 2024: вплив на здоров'я та цікаві факти фото 1
фото: ВВС Україна

Канада та частина Північної Америки на декілька хвилин зануряться в темряву, зокрема й Мексика. Воно також зачепить частину Великої Британії, Ірландію, Ісландію, і Португалію.

Факти про сьогоднішнє затемнення:

  • Місяць закриє собою Сонце і відкине тінь на Землю завширшки 198 км;
  • Максимальна фаза затемнення, протягом якої Сонце буде повністю закрито Місяцем, становитиме 4 хвилини 28 секунд;
  • Це відбудеться о 18:42 за українським часом на півночі Мексики – можна буде побачити сонячну корону, а також зірки та планети поблизу;
  • Астрономи отримають унікальну можливість вивчити те, що не можна або важко спостерігати у звичайний час;
  • На території України це затемнення не спостерігатиметься.

Повне сонячне затемнення на Землі відбувається кожні 18 місяців. Сонце перебуває у 400 разів далі від Землі, ніж Місяць, і воно у 400 разів більше, тому диск Місяця повністю закриває сонячний диск, коли він ідеально розташовується між Землею і Сонцем.

Вплив на здоров'я людей

Згідно з останніми дослідженнями, повне сонячне затемнення може мати сильний вплив на психіку людини, зокрема викликати почуття благоговіння, смирення та єдності з іншими людьми.

«Люди можуть стати більш дружніми, оскільки починають відчувати тісніші соціальні зв’язки з іншими, зі своєю спільнотою», – каже Шон Голді, психолог з Університету Джона Гопкінса, який досліджував психологічні наслідки затемнення 2017 року.

За словами Дачера Келтнера, психолога з Університету Берклі, сонячне затемнення може заспокоїти «внутрішнього самокритика» і заохотити людину «співпрацювати, відкривати свій розум для див і бачення глибинних закономірностей життя».

Водночас, як наголошує Шон Голді, наслідки позитивного впливу були відносно короткочасними – близько 24 годин.

Останнє повне сонячне затемнення в Америці відбулося в серпні 2017 року, але словами Фреда Еспенака, колишнього астрофізика з Центру космічних польотів NASA імені Годдарда, повне сонячне затемнення 2024 року буде «кращим», ніж у 2017 році, оскільки його шлях майже на 60% ширший, а тривалість приблизно на 60% довша.

Нагадаємо, укв'язнені у США пішли до суду, аби мати право побачити рідкісне небесне явище. Ув'язнені Нью-Йорка вимагають спостерігати за сонячним затемненням після того, як штат наказав закрити в'язниці

Читайте також: Місячне затемнення: гігантський супутник Землі над столицею (фото)
Теги: Сонце Місяць Планета Земля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський прокоментував заяву Макрона про можливість відправки військ в Україну
Зеленський прокоментував заяву Макрона про можливість відправки військ в Україну
11 березня, 22:50
Андрій Юраш з Папою Римським Франциском обговорять нещодавню заяву понтифіка про російську війну в Україні
Посол України у Ватикані зустрінеться з Папою Римським
10 березня, 19:44
Справжні причини відмови у постачанні ракет Taurus зовсім не ті, які озвучує Шольц
Бундестаг пояснив, чому Шольц відмовляється передавати ракети Taurus Україні
14 березня, 07:40
У Білгородській області росіяни скаржаться на атаку дронів: спалахнула пожежа
У Білгородській області росіяни скаржаться на атаку дронів: спалахнула пожежа
14 березня, 04:20
«Важливо пам'ятати: звернення до священнослужителя та його дружини може варіюватися залежно від конфесії та регіону»
Як правильно назвати священнослужителів українською? Роз'яснення ПЦУ
16 березня, 16:58
В Україні та світі коронавірус перейшов до категорії постійних проблем і захворювань, які будуть реєструватися в системі охорони здоров'я
МОЗ розповів, куди з початком великої війни «зник» коронавірус
23 березня, 15:04
Низка українських міст отримала допомогу від США
Низка українських міст отримала допомогу від США
2 квiтня, 03:03
Голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що ЗСУ потребують озброєння
Єрмак заявив, що українці не підуть на компроміс із Росією
Вчора, 06:58
Президентські вибори у Словаччині, нічна атака на Україну: головне за ніч
Президентські вибори у Словаччині, нічна атака на Україну: головне за ніч
Вчора, 06:18

Здоров'я

Повне сонячне затемнення – 2024: вплив на здоров'я та цікаві факти
Повне сонячне затемнення – 2024: вплив на здоров'я та цікаві факти
У Львові провели унікальну операцію на обличчі (фото)
У Львові провели унікальну операцію на обличчі (фото)
У США пацієнт із пересадженою ниркою свині виписався із лікарні
У США пацієнт із пересадженою ниркою свині виписався із лікарні
У Маріуполі зафіксовано спалах холери: окупаційна влада замовчує інформацію
У Маріуполі зафіксовано спалах холери: окупаційна влада замовчує інформацію
В Україну доставили 108 тис. доз вакцини проти кору
В Україну доставили 108 тис. доз вакцини проти кору
Як поповнити організм магнієм та врятуватися від стресу – поради дієтологині
Як поповнити організм магнієм та врятуватися від стресу – поради дієтологині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Битва за Краматорськ. На що розраховує Росія
26K
Ворог наступатиме в найближчі місяці: Буданов назвав напрямок
14K
Ще двом російським областям загрожує підтоплення, Путін здивував реакцією на паводок
12K
Закон про мобілізацію: депутати завершили розгляд правок
7803
Сили оборони назвали місто в Запорізькій області, яке хочуть захопити окупанти
4738
Окупанти випробували нову тактику штурмів у районі Кринок

Новини

7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:36
ЗМІ: Генпрокуратуру може очолити чиновник із прихованою декларацією
6 квiтня, 19:25
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 квiтня, 00:10
Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
5 квiтня, 19:30
У Нью-Йорку стався землетрус (відео)
5 квiтня, 18:55
Лідер боснійських сербів нагородив Орбана орденом. Раніше такий отримав Путін
5 квiтня, 18:18

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua