Повне сонячне затемнення – 2024: вплив на здоров'я та цікаві факти

На території України сонячне затемнення не спостерігатиметься

Північна Америка, США, Канада і кілька європейських країн зможуть побачити повне сонячне затемнення 8 квітня 2024 року. Про це повідомляє BBC Україна.

Сонячне затемнення – це період, коли Місяць проходить між Сонцем і Землею та закриває собою сонячний диск. Під час повного сонячного затемнення супутник Землі повністю закриває Сонце – у цей момент можна побачити його зовнішню атмосферу, так звану «сонячну корону».

Під час повної фази затемнення земля зануриться у темряву не більше, ніж на чотири хвилини, але цього достатньо, щоб провести важливі спостереження за атмосферою Сонця, його короною, за реакцією дикої природи на небесну подію та навіть запустити ракети для дослідження земної атмосфери.

Нинішнє квітневе затемнення заслуговує на особливу увагу через те, що його матимуть можливість спостерігати на дуже великій території близько 31 млн людей.

фото: ВВС Україна

Канада та частина Північної Америки на декілька хвилин зануряться в темряву, зокрема й Мексика. Воно також зачепить частину Великої Британії, Ірландію, Ісландію, і Португалію.

Факти про сьогоднішнє затемнення:

Місяць закриє собою Сонце і відкине тінь на Землю завширшки 198 км;

Максимальна фаза затемнення, протягом якої Сонце буде повністю закрито Місяцем, становитиме 4 хвилини 28 секунд;

Це відбудеться о 18:42 за українським часом на півночі Мексики – можна буде побачити сонячну корону, а також зірки та планети поблизу;

Астрономи отримають унікальну можливість вивчити те, що не можна або важко спостерігати у звичайний час;

На території України це затемнення не спостерігатиметься.

Повне сонячне затемнення на Землі відбувається кожні 18 місяців. Сонце перебуває у 400 разів далі від Землі, ніж Місяць, і воно у 400 разів більше, тому диск Місяця повністю закриває сонячний диск, коли він ідеально розташовується між Землею і Сонцем.

Вплив на здоров'я людей

Згідно з останніми дослідженнями, повне сонячне затемнення може мати сильний вплив на психіку людини, зокрема викликати почуття благоговіння, смирення та єдності з іншими людьми.

«Люди можуть стати більш дружніми, оскільки починають відчувати тісніші соціальні зв’язки з іншими, зі своєю спільнотою», – каже Шон Голді, психолог з Університету Джона Гопкінса, який досліджував психологічні наслідки затемнення 2017 року.

За словами Дачера Келтнера, психолога з Університету Берклі, сонячне затемнення може заспокоїти «внутрішнього самокритика» і заохотити людину «співпрацювати, відкривати свій розум для див і бачення глибинних закономірностей життя».

Водночас, як наголошує Шон Голді, наслідки позитивного впливу були відносно короткочасними – близько 24 годин.

Останнє повне сонячне затемнення в Америці відбулося в серпні 2017 року, але словами Фреда Еспенака, колишнього астрофізика з Центру космічних польотів NASA імені Годдарда, повне сонячне затемнення 2024 року буде «кращим», ніж у 2017 році, оскільки його шлях майже на 60% ширший, а тривалість приблизно на 60% довша.

Нагадаємо, укв'язнені у США пішли до суду, аби мати право побачити рідкісне небесне явище. Ув'язнені Нью-Йорка вимагають спостерігати за сонячним затемненням після того, як штат наказав закрити в'язниці