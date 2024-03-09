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Ілон Маск планує запуск власного відеохостингу аби перевершити YouTube

Катерина Іванова
glavcom.ua
Ілон Маск планує запуск власного відеохостингу аби перевершити YouTube
До слова, Twitter, тепер відомий як X, запровадив низку значних оновлень за останній час
фото з відкритих джерел

Ілон Маск також планує конкурувати із сервісом для онлайн-трансляцій Twitch та месенджером Signal

Корпорація Twitter наступного тижня планує розгорнути новий сервіс для відеохостингу. Про це пише видання Fortune.

Таким чином мільярдер та власник корпорації Ілон Маск хоче залучити аудиторію, аби вона переглядала відеоролики саме на його платформі, тим самим конкуруючи з YouTube та Twitch.

Зазначається, що відеохостинг буде доступний на смарттелевізорах, виробниками яких є Amazon і Samsung.

За словами одного з представників компанії, який є фахівцем у сфері соціальних медіа, інтерфейс нової програми для перегляду відео буде подібний на платформу YouTube для телевізорів.

Крім того, Ілон Маск планує конкурувати із сервісом для онлайн-трансляцій Twitch та месенджером для безпечного обміну повідомленнями Signal. Це він хоче зробити, використовуючи свої інноваційні продукти в найближчому майбутньому. 

Останнім часом Twitter, тепер відомий як X, запровадив низку значних оновлень. Зокрема, розробники анонсували відміну функції блокування користувачів, однак точна дата впровадження цієї зміни залишається невідомою.

Додатково, в Twitter з'явиться можливість приховування лайків, проте ця опція буде доступна лише для користувачів, які сплачують абонплату. Також існує план щодо відмови від відображення кількості лайків та репостів на дописах у майбутньому.

Раніше повідомлялося, четверо колишніх керівників Twitter подали до суду на Ілона Маска, заявивши, що він винен їм понад $128 млн вихідної допомоги після звільнення. 

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Теги: референдум продукти фінансування Ілон Маск YouTube звільнення відео Місяць блокування

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