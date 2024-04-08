Штрафи за порушення законів про мобілізацію та повне сонячне затемнення. Головне за 8 квітня

Нардепи вирішили обмежитись лише штрафами і відмовитися від арештів чи позбавлення волі за порушення щодо мобілізації

Нардеп назвав розмір штрафів для ухилянтів, перше повне сонячне затемнення 2024 року, а у Чорнобильській зоні відчуження зафіксували появу великого хижака. «Главком» склав добірку новин 8 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Рада готує штрафи за порушення законів про мобілізацію: нардеп назвав суми

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розглянув законопроєкт №10379 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу про посилення відповідальності за військові правопорушення. Народний депутат Максим Бужанський повідомив, що адміністративного арешту на три доби не буде, як і покарання у вигляді позбавлення волі, а порушників каратимуть лише штрафами.

Повне сонячне затемнення: онлайн-трансляція

У понеділок, 8 квітня, відбувається перше повне сонячне затемнення 2024 року. Видно його на території Північної Америки, тож жителі України можуть його побачити лише за допомогою онлайн-трансляцій. Фаза часткового затемнення розпочалася о 19.27 за київським часом – явище можна спостерігати з території Гаваїв. Фаза повного затемнення стартувала о 19:51, а вже о 21:27 Місяць повністю закриє Сонце. Фаза повного сонячного затемнення завершиться о 22:46, а часткового – о 23:48.

У Чорнобильській зоні зафіксовано незвичайного хижака

У Чорнобильській зоні відчуження зафіксували появу великого хижого ссавця – шакала. Цей родич вовка є новим і незвичайним мешканцем для Полісся. В пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника зазначили, що у більшості народів образ шакала – негативний, оскільки він уособлює боягузтво, нахабність, злодійкуватість і навіть підлість. Однак для природи – це ще один вид тварин, що має право на життя, особливо, якщо сам його активно виборює.

Комітет Ради рекомендував дозволити мобілізацію засуджених, але з винятками

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроект, яким пропонується дозволити мобілізацію засуджених. Але призивати будуть не всіх. За словами голови комітету Сергія Іонушаса, мобілізацію буде заборонено для тих осіб, які вчинили злочини проти національної безпеки. Також не призиватимуть засуджених за тероризм, вбивство двох або більше людей, згвалтування, педофілію та ДТП зі смертельним наслідком під впливом наркотиків чи алкоголю.

Держава хоче здавати українцям житло в оренду

Державна «Українська фінансова житлова компанія» розробляє програми оренди житла з правом викупу та соціальної оренди. Програми мають допомогти задовольнити соціальний запит на доступне житло, який зріс унаслідок війни.Формат rent to own передбачає, що людина спочатку орендує вибране житло протягом обмеженого періоду часу, накопичує кошти на сплату першого внеску і потім угода перетворюється на звичайний кредит.