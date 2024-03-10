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Іноземні медіа заявили про знищення двох установок Patriot в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Іноземні медіа заявили про знищення двох установок Patriot в Україні
Patriot необхідний українським військовим для збивання балістичних ракет, зокрема «Іскандерів»
фото з відкритих джерел

Повітря над сходом України, можливо, стало набагато безпечнішим для росіян

Міжнародні медіа заявляють про знищення двох пускових установок Patriot неподалік Покровська на Донеччині. Російський безпілотник виявив установки недалеко від лінії фронту під час їхнього транспортування, після чого в конвой влучила балістична ракета «Іскандер». Про це повідомляє Forbes.

Як зазначається, це перший випадок за два роки широкомасштабної війни Росії проти України, коли росіянам вдалося знайти й знищити установки Patriot.

Тим часом журналіст Bild Репке пише, що пускові установки були на 10 метрів одна від одної, і вони «були припарковані досить довго, щоб Росія випустила по них балістичну ракету».

Своєю чергою, Інститут вивчення війни наразі не підтверджує знищення українських «Петріотів», оскільки росіяни демонстрували кадри знищення вантажівок MAN KAT1, які можуть як перевозити установки Patriot, так і використовуватися у логістиці.

Forbes нагадує, що українські Patriot знищили за останній місяць близько десятка винищувачів-бомбардувальників РФ, притупивши перевагу Росії в повітрі.

«Цілком можливо, що пускові установки й екіпажі, які «Іскандер» вразив цього тижня за 20 миль (понад 30 кілометрів, – ред.) від лінії фронту, були тими ж, які збили багато російських літаків. Повітря над сходом України, можливо, стало набагато безпечнішим для росіян».

Видання порахувало, що у разі підтвердження цієї інформації, українці втратили в результаті однієї катастрофи до 13% своїх пускових установок «Петріот», і, очевидно, не мали протиповітряного прикриття під час руху.

Наголошується, що Patriot необхідний українським військовим саме для збивання балістичних ракет, зокрема «Іскандерів». Однак вони здатні знищувати цілі тільки тоді, коли батареї розгорнуті й перебувають у бойовій готовності, а не кочують з однієї вогневої позиції на іншу.

Неясно, чому українські екіпажі Patriot не мали власного зенітного прикриття під час транспортування, зауважує Forbes.

Нагадаємо, з початку лютого українські бійці все частіше почали знищувати російські літаки Су-34 та Су-35. Унаслідок цього російська піхота під час наступу вже має меншу підтримку з повітря. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій.

Як повідомлялося, через масову втрату літаків РФ почала більш обережно застосовувати судна на півдні України. На цій ділянці фронту суттєво знизилася активність авіації.

У суботу, 2 березня, Повітряні сили України застосували зенітні керовані ракети по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. 1 березня Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ще трьох ворожих винищувачів. 

До слова, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що масове збиття російських літаків у лютому 2024 є відповіддю українських сил оборони на нарощування присутності авіації ворога на сході України. 

Читайте також: Аналітики пояснили, чому росіяни готові миритися з втратами літаків
Теги: росія українці журналіст повітря безпілотник ракета Forbes росіяни Місяць

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