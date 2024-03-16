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Компанія Маска будує мережу супутників-шпигунів для розвідки США – Reuters

Надія Карбунар
glavcom.ua
Компанія Маска будує мережу супутників-шпигунів для розвідки США – Reuters
Компанія Маска будує розвідувальні супутники для уряду США
фото з відкритих джерел

Контракт був підписаний розвідкою США з компанією SpaceX у 2021 році

 

Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX будує мережу супутників-шпигунів для Розвідувального агентства Сполучених Штатів. Про це інформує Reuters.

Джерела агентства видання повідомили, що мережа супутників будується підрозділом SpaceX Starshield в рамках контракту з розвідкою на 1,8 мільярда доларів. Контракт був підписаний з Національним розвідувальним управлінням, розвідувальним агентством, яке управляє супутниками-шпигунами.

У разі успіху програми розвідувальні можливості Сполучених Штатів будуть значно розширені. Військові США зможуть виявляти цілі для ударів практично в будь-якій точці Землі.

Джерела видання заявили, контракт свідчить, що довіра розвідувального відомства до компанії, власник якої викликав суперечки з адміністрацією президента Джо Байдена, зростає.

Журналісти не змогли визначити, коли мережа супутників буде запущена, а також не з’ясували, які ще компанії беруть участь у проєкті.

Раніше повідомлялося, четверо колишніх керівників Twitter подали до суду на Ілона Маска, заявивши, що він винен їм понад $128 млн вихідної допомоги після звільнення. 

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Теги: військові SpaceX референдум фінансування звільнення Місяць

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