Компанія Маска будує мережу супутників-шпигунів для розвідки США – Reuters

Контракт був підписаний розвідкою США з компанією SpaceX у 2021 році

Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX будує мережу супутників-шпигунів для Розвідувального агентства Сполучених Штатів. Про це інформує Reuters.

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Джерела агентства видання повідомили, що мережа супутників будується підрозділом SpaceX Starshield в рамках контракту з розвідкою на 1,8 мільярда доларів. Контракт був підписаний з Національним розвідувальним управлінням, розвідувальним агентством, яке управляє супутниками-шпигунами.

У разі успіху програми розвідувальні можливості Сполучених Штатів будуть значно розширені. Військові США зможуть виявляти цілі для ударів практично в будь-якій точці Землі.

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Джерела видання заявили, контракт свідчить, що довіра розвідувального відомства до компанії, власник якої викликав суперечки з адміністрацією президента Джо Байдена, зростає.

Журналісти не змогли визначити, коли мережа супутників буде запущена, а також не з’ясували, які ще компанії беруть участь у проєкті.

Раніше повідомлялося, четверо колишніх керівників Twitter подали до суду на Ілона Маска, заявивши, що він винен їм понад $128 млн вихідної допомоги після звільнення.