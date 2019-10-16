Джонсон пішов на поступки у питанні ірландського кордону, - ЗМІ



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Боріс Джонсон іде на поступки ЄС

Учасники переговорів дійшли згоди щодо заснування прикордонної митної служби в Ірландському морі

Британський прем’єр Боріс Джонсон близький до укладення угоди про умови Brexit – після значних поступок, які він зробив у відповідь на вимоги ЄС про статус ірландського кордону.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на високопоставлених представників ЄС і джерела у Британії.

Проект тексту угоди можуть опублікувати у середу, 16 жовтня, якщо канцелярія Джонсона дасть фінальне «зелене світло».

За даними агентства, учасники переговорів дійшли згоди щодо заснування прикордонної митної служби в Ірландському морі.

Подібний варіант вирішення питання про кордон раніше був запропонований Терезі Мей, але вона відкинула його зі словами, що жоден британський прем’єр не погодиться на таку пропозицію.

Європейський союз дав Великобританії час до кінця вівторка, 15 жовтня, щоб завершити роботe над угодою про Brexit. Текст угоди представлять на схвалення учасникам саміту ЄС цього тижня.

Востаннє дата виходу Великобританії з ЄС була перенесена на 31 жовтня. Джонсон наполягає на цій даті і каже, що волів би чергову відстрочку Brexit без угоди, однак парламент заборонив йому погоджуватися на такий варіант.

Раніше повідомлялося, що в переговорах Британії та ЄС щодо Brexit з'явилися оптимістичні сигнали.

Нагадаємо, що раніше Борис Джонсон пішов на компроміс щодо Brexit. Він заявив, що не буде проводити перевірки на кордоні між Республікою Ірландія і Північною Ірландією. Він наголосив, що це компроміс з боку Великобританії.