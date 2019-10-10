У Британії зірвали джекпот у лотереї на рекордну суму в $200 млн



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Фото: PA MEDIA

Власник квитка зміг вгадати всі п’ять цифр та два зіркових числа

Житель Великої Британії зірвав джекпот у лотереї Euromillions на суму 170 млн фунтів стерлінгів — це близько 207,8 мільйона доларів. Цей виграш став найбільшим в історії Великої Британії.

Про це повідомило BBC.

Власник квитка зміг вгадати всі п’ять цифр: 7, 10, 15, 44 і 49, та два зіркових числа: 3, 12. Імʼя переможця поки невідоме, також відсутня інформація, чи це одна людина, сімʼя чи синдикат.

«Один з неймовірно щасливих володарів квитків виграв сьогодні ввечері величезний джекпот Euromillions в розмірі 170 мільйонів фунтів стерлінгів. Зараз це є найбільшою перемогою у Великій Британії. Гравців по всій країні закликають якнайшвидше перевірити свої квитки», — заявив старший радник переможців Національної лотереї Енді Картер.

Відповідно до рейтингу газети Sunday Times за 2019 рік, виграш переможця перевищує статки співака Еда Ширана та співачки Адель, які володіють 160 мільйонами фунтів стерлінгів та 150 мільйонами фунтів стерлінгів відповідно.

Володар квитка також побив попередній рекорд Коліна та Кріса Вейра, які у 2011 році стали найбагатшими британськими переможцями лотереї з виграшем 161 мільйон фунтів стерлінгів.