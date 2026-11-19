Заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Брюсселі розкритикував удари українських військових углиб території Росії. Після виступу американський посадовець залишив зустріч, не дочекавшись закритої доповіді української сторони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

За інформацією видання, Колбі заявив, що Сполучені Штати виступають проти ударів по об'єктах у глибині російської території. Він аргументував свою позицію тим, що такі атаки нібито не сприяють завершенню війни та не зупиняють наступ російських військ на фронті.

Після цього представник Пентагону достроково залишив засідання. Він не вислухав закритої доповіді міністра оборони України Євгенія Хмари, присвяченої значенню далекобійних ударів для перебігу війни.

За даними джерел The Telegraph, українська сторона мала пояснити партнерам, чому атаки по військових об'єктах на території Росії залишаються важливим інструментом протидії агресору.

Після від'їзду Колбі американську делегацію на засіданні представляв посол США при НАТО Метью Вітакер. Водночас співрозмовники видання припустили, що посадовець міг залишити зустріч через необхідність встигнути на літак. Тому достроковий від'їзд не обов'язково був демонстративним протестом проти української позиції.

Заяви представника Пентагону викликали здивування серед посадовців Німеччини, Великої Британії та інших європейських країн. Вони вважають, що українські удари по військових об'єктах у Росії послаблюють здатність Москви продовжувати війну.

Особливо різко позицію Вашингтона прокоментувало джерело The Telegraph у Німеччині. Співрозмовник видання заявив, що американська делегація фактично повторила аргументи російської сторони щодо недоцільності таких атак. «У тій кімнаті США були єдиною країною, яка підтримувала російський наратив, а не Україну і решту коаліції», – розповіло джерело.

Німецький співрозмовник також звернув увагу на суперечність між критикою українських далекобійних ударів та діями самих Сполучених Штатів, які проводять військові операції проти цілей на значній відстані, зокрема на території Ірану.

Критичну оцінку заявам Колбі раніше дав і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який назвав відповідні твердження американського посадовця «дурними».

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг, зі свого боку, наголосив на важливості ударів по російських об'єктах. На його переконання, такі операції послаблюють військову машину російського диктатора Володимира Путіна.

Розбіжності між Вашингтоном та європейськими союзниками стосуються насамперед оцінки ефективності українських далекобійних операцій. Представники європейських країн розглядають їх як один зі способів зменшення військового потенціалу Росії, тоді як Колбі поставив під сумнів їхню здатність вплинути на перебіг бойових дій та перспективи завершення війни.

Водночас повідомлення The Telegraph стосується позиції, озвученої конкретним представником американського оборонного відомства під час засідання. Воно саме по собі не свідчить про ухвалення нових рішень щодо обмеження військової допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше NBC News повідомляло, що республіканці в Палаті представників Конгресу США намагаються використати положення про допомогу Україні в оборонному законопроєкті як інструмент тиску на демократів.

За даними журналістів, спікер Палати представників Майк Джонсон і голова комітету із закордонних справ Браян Маст виступають за вилучення з документа окремих положень щодо військової підтримки України, обміну розвідувальними даними та посилення санкцій проти Росії.