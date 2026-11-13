Європейські лідери обрали новий формат мирних переговорів щодо України

Європейські лідери обговорюють формат своєї участі в мирних переговорах щодо України

До переговорного процесу планують залучити представників п'яти європейських держав. Водночас питання призначення єдиного посланця залишається відкритим

Європейські лідери обговорюють новий формат участі в мирних переговорах щодо завершення війни в Україні. Замість призначення одного представника розглядається залучення радників із національної безпеки Великої Британії, Італії, Німеччини, Польщі та Франції до технічних консультацій за участю України, США та Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Європейські партнери прагнуть забезпечити власну участь у переговорах, оскільки можливі домовленості щодо завершення російсько-української війни безпосередньо впливатимуть на безпеку всього континенту.

За інформацією агентства, одним із варіантів є залучення представників п'яти найбільших європейських держав. Такий підхід дозволив би враховувати позиції ключових союзників України без необхідності призначати єдиного переговорника від усієї Європи.

Водночас остаточний формат участі європейських посадовців залишається предметом консультацій.

Європейські лідери наголошують, що питання безпеки континенту не можуть вирішуватися без участі самих європейських держав. Зокрема, йдеться про можливі російські вимоги щодо обмеження військової присутності НАТО та перегляду чинних безпекових домовленостей.

Окрему увагу приділяють необхідності зберегти підтримку України та забезпечити її участь у всіх рішеннях, які стосуються майбутнього країни.

За даними Associated Press, європейські держави продовжують шукати механізм представництва на переговорах, однак досі мають розбіжності щодо того, хто саме повинен виступати від їхнього імені.

Наразі не оголошено остаточного списку представників п'яти держав та їхніх повноважень у майбутніх консультаціях.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про труднощі з обранням єдиного представника Європи на переговорах щодо України. Під час саміту Європейського політичного співтовариства в Дубліні 12 листопада обговорювали кандидатури Каї Каллас та Антоніу Кошти, однак спільного рішення не досягли.

Також «Главком» писав про готовність президента Франції Емманюеля Макрона представляти європейські країни на переговорах із Росією. Водночас його кандидатура не отримала спільного схвалення європейських партнерів.