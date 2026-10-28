Зеленський пояснив, чому він часом буває різким із партнерами

Президент України наголосив, що його прямі заяви не означають відсутності конструктивного діалогу з американською стороною

Президент України прокоментував заяви американського колеги про необхідність проведення виборів в Україні

Володимир Зеленський заявив, що відповідає на висловлювання президента США Дональда Трампа щодо України, оскільки вважає своїм обов’язком захищати державу. За словами українського президента, через постійні російські удари та дефіцит ракет для протиповітряної оборони він не може дозволити собі надто обережну риторику. Про це президент розповів на закритій зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

«Президент Трамп може говорити, що він хоче, особисто про мене, але не про Україну. Коли він говорить щось про Україну, я відповідаю, бо маю таку відповідальність – захищати нашу державу», – наголосив Зеленський.

За словами президента, дипломатична обережність може потребувати багато часу для досягнення результату. Однак Україна, яка регулярно зазнає російських атак і має дефіцит антибалістичних ракет, не завжди може чекати.

«А коли ви живете від ночі до ночі – а зараз вже і вдень постійні удари – і у вас дефіцит антибалістики, а ще щось відключається, то у вас просто немає часу на “тихенькі сигнали”. Ви хочете, щоб проблему помітили, відреагували і вирішили», – пояснив глава держави.

Він додав, що вважає свою публічну риторику інструментом, який допомагає привертати увагу до проблем України та домагатися швидшої реакції партнерів.

«Я можу зробити так, щоб Україну помітили, і проблему маленьку чи велику почули от прямо зараз. Від цієї швидкості залежить дуже багато речей», – зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що його прямі заяви не означають відсутності конструктивного діалогу з американською стороною. За його словами, він мав хороші зустрічі з Трампом і його командою.

«У мене хороші та конструктивні відносини з Президентом Трампом, були прекрасні зустрічі з Президентом, з його командою. Але це не значить, що за конструктивним діалогом хтось буде не звертати увагу на деструктивні кроки. І я говорю це відкрито», – сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що спокійно ставиться до свободи слова у США, однак вважає за необхідне відповідати, коли заяви американського президента стосуються України та її інтересів.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський лише усміхнувся у відповідь на запитання журналіста Sky News про те, чи не зробив американський лідер Дональд Трамп його «цапом-відбувайлом». Спочатку глава держави промовчав, а потім коротко відповів: «Це і є моя відповідь».

Також американський лідер Дональд Трамп висловив переконання, що український президент Володимир Зеленський не зацікавлений у завершенні воєнних дій і не прагнув цього раніше.