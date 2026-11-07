Ракети атакували в Орлі підприємство російського ВПК

Завод «Протон» виготовляє електроніку для «Іскандерів», авіаційних ракет «Ковер» та комплексів «Панцир-С1»

У російському місті Орел ракетами атакували завод «Протон», який виготовляє електронні компоненти для російського військово-промислового комплексу. За геолокацією, ракети влучили на територію підприємства, після чого там спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингові та osint-канали Dnipro Official, Supernova+ та Exilenova+.

За даними геолокації, уражений об'єкт розташований за координатами 52.978985, 36.068375. Це територія заводу «Протон» на вулиці Лєскова, 19. Перед атакою в Орлі оголосили ракетну небезпеку.

Інформація про масштаби пожежі, пошкодження виробничих корпусів та можливих постраждалих наразі уточнюється.

АТ «Протон» – один із провідних російських виробників оптоелектронного обладнання. За даними української розвідки, підприємство має повний виробничий цикл – від виготовлення кристалів до випуску готових приладів. На заводі також діє система технічного приймання продукції представниками замовника з російського міністерства оборони.



Які підприємства працюють у промисловому осередку «Протон»

В Орлі за однією адресою розташовані два окремі підприємства електронної промисловості – АТ «Протон» та АТ «Протон-Електротекс». Вони мають різну спеціалізацію.

АТ «Протон» розробляє та серійно виробляє оптоелектроніку: оптрони, світлодіоди, оптоелектронні реле, індикатори та напівпровідникові прилади.

АТ «Протон-Електротекс» спеціалізується на силових напівпровідниках. Випускає потужні діоди, тиристори, IGBT-модулі, силові блоки, драйвери та системи охолодження.

За інформацією самого виробника, «Протон-Електротекс» має повний виробничий цикл, власні технологічні лінії та спеціалізовану лабораторію для випробування напівпровідникових приладів. Виробництво IGBT-модулів підприємство запустило у 2016 році. Ці компоненти використовують у перетворювачах енергії, електроприводах та системах керування потужними електричними навантаженнями.

Які компоненти завод постачає для російської зброї

За даними українського державного реєстру «Війна і санкції», АТ «Протон» бере участь у виробничій кооперації російського військово-промислового комплексу. Українська розвідка ідентифікувала конкретні комплектуючі підприємства, які використовуються в ракетах та системах протиповітряної оборони.

Зокрема, завод виготовляє:

Діодні модулі 2M420A4 – застосовуються в крилатих авіаційних ракетах С-71К «Ковер».

Перемикачі-інвертори 249ЛП5 – використовуються в балістичних ракетах 9М723 комплексу «Іскандер-М».

Електронні модулі-комутатори 2М419А1 – постачаються для бойової машини 72В6 зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1».

Інтегральні мікросхеми 249КП8У – застосовуються в телевізійному каналі ТВК-2 комплексу «Панцир-С1».

Це не просто підприємство загальної електроніки: українська розвідка встановила конкретні типи його продукції та зв'язок із виробництвом російського озброєння.

мапа: Dnipro Osint

Ще одна деталь: у виробничому процесі АТ «Протон» використовує обладнання іноземного виробництва. У реєстрі ГУР зазначені, зокрема, японський електроерозійний верстат ALC400G компанії Sodick та обладнання південнокорейського виробника Hanwha. Це свідчить про використання на підприємстві технологічного обладнання з-за кордону.

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За уточненими даними геолокації, пожежа спалахнула в районі корпусу №48 заводу «Протон». Ймовірно, саме ця виробнича будівля опинилася під ракетним ударом.

Координати об'єкта: 52.984779, 36.056301.

мапа: Dnipro Osint

Завод уже пережив ракетний удар у жовтні

Попередня масштабна атака на підприємство «Протон» відбулася 23 жовтня 2026 року. Тоді по заводу в Орлі вдарили чотири ракети. Після атаки обвалилася частина виробничої будівлі, зокрема верхні поверхи, дах і фасадні конструкції. Про руйнування повідомляли очевидці, а згодом наслідки удару підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України.

За інформацією Генштабу, було пошкоджено основну виробничу будівлю «Протон-Електротекс». Українські військові повідомили про знищення основного цеху з виготовлення мікросхем, пошкодження будівлі та серверного обладнання. У Генштабі наголошували, що це ускладнює виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими Росія атакує українські міста.

Пошкодження двох корпусів підприємства також зафіксували на супутникових знімках. Детальніше про попередній удар читайте в матеріалі «Главкома».

Орел розташований приблизно за 170 км від державного кордону України. Новий удар по підприємству відбувся менш ніж за три тижні після попередньої атаки. Чи зазнали виробничі потужності додаткових пошкоджень цього разу, наразі невідомо.

Нагадаємо, 23 жовтня Сили оборони України також уразили хімічний комбінат «Тольяттікаучук» у Самарській області Росії та військовий літак на аеродромі «Єйськ». Про наслідки цих операцій повідомляв Генеральний штаб ЗСУ.