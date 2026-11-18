Керівництво республіканців у Палаті представників США намагається використати положення про допомогу Україні в оборонному законопроєкті як інструмент тиску на демократів. Ідеться про можливе блокування передачі розвідувальної інформації, іншої військової підтримки Києва та запровадження додаткових санкцій проти Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

За даними телеканалу, спікер Палати представників Майк Джонсон і голова комітету із закордонних справ Браян Маст наполягають на вилученні кількох положень щодо України із законопроєкту про національну оборону (NDAA).

Ці положення стосуються подальшої американської підтримки України, зокрема обміну розвідувальними даними та військової допомоги. Також під питанням опинилися законодавчі ініціативи щодо посилення санкційного тиску на Росію.

Однак, як стверджують співрозмовники NBC News, за діями республіканців стоїть не лише питання американської політики щодо України.

За інформацією джерел, керівництво партії після поразки на виборах намагається використати українське питання для досягнення домовленостей із демократами. Зокрема, республіканці прагнуть домогтися відмови від законодавчих положень, які посилили б контроль Конгресу над президентом Дональдом Трампом та міністром війни Пітом Гегсетом.

Співрозмовники телеканалу характеризують такі дії як переговорну тактику. За їхніми словами, республіканці розраховують використати загрозу блокування положень про підтримку України, щоб змусити демократів поступитися в питанні парламентського нагляду за виконавчою владою.

Особливе значення має питання передачі Україні розвідувальної інформації. За даними NBC News, відповідні положення також опинилися серед тих, які республіканці прагнуть виключити з оборонного законопроєкту.

Водночас наразі йдеться саме про переговори щодо остаточного змісту документа. Рішення про припинення передачі розвідданих або іншої військової допомоги Україні не ухвалене.

Очікується, що остаточний текст законопроєкту про національну оборону буде погоджений протягом першого тижня грудня.

До цього часу республіканці та демократи мають узгодити суперечливі положення документа. Від результатів цих переговорів залежатиме, чи залишаться в законопроєкті відповідні норми щодо України, Росії та посилення контролю Конгресу над адміністрацією Трампа.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що частина республіканців виступила проти політики Дональда Трампа щодо Росії. За даними Politico, невдоволення законодавців викликали послаблення санкцій проти Москви та можливе скорочення військової допомоги Україні. Зокрема, конгресмени Дон Бейкон і Браян Фіцпатрік закликали адміністрацію посилити тиск на Кремль. Деякі республіканці навіть пригрозили заблокувати ініціативи Білого дому в разі подальших поступок Росії.