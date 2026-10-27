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У Липецьку пролунали вибухи, росіяни заявили про ракетну атаку

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Липецьку пролунали вибухи, росіяни заявили про ракетну атаку
Місцеві жителі розповіли про серію гучних звуків у небі
фото: соцмережі

У мережі повідомляють про пожежі поблизу аеродрому та НЛМК

У російському Липецьку пролунали вибухи на тлі ракетної тривоги, а російська протиповітряна оборона працювала по повітряних цілях. Моніторингові канали повідомляють про можливий проліт крилатих ракет «Фламінго», а також пожежі в районі аеродрому та Новолипецького металургійного комбінату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий канал Exilenova+.

Місцеві жителі розповіли про кілька гучних звуків у небі. Перед цим у Липецькій області оголосили ракетну небезпеку. Російські моніторингові ресурси стверджують, що над регіоном могли пролетіти крилаті ракети «Фламінго». Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

У Липецьку пролунали вибухи, росіяни заявили про ракетну атаку фото 1

У мережі також з'явилися кадри роботи російського зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир». За повідомленнями моніторингових каналів, у місті видно кілька осередків займання.

У Липецьку пролунали вибухи, росіяни заявили про ракетну атаку фото 2

Попередньо, пожежу зафіксували в напрямку місцевого аеродрому. Водночас підтверджень, що загоряння виникло безпосередньо на території авіаційного об'єкта, поки немає. Інформація про можливе ураження аеродрому потребує перевірки.

Окремо повідомляють про пожежу в районі Новолипецького металургійного комбінату (НЛМК). За однією з версій, займання могло виникнути через роботу російської ППО або падіння повітряного об'єкта. Причини пожежі, масштаби можливих пошкоджень і наслідки атаки наразі невідомі.

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Що відомо про Липецьк та НЛМК

Липецьк розташований приблизно за 335 км від кордону з Україною. У місті працює Новолипецький металургійний комбінат – найбільше сталеливарне підприємство Росії, на яке припадає близько 20% виробництва сталі в країні. 

НЛМК уже фігурував у повідомленнях про попередні атаки. У липні 2026 року в промисловій зоні Липецька сталася масштабна пожежа після оголошення ракетної небезпеки. Тоді моніторингові канали повідомляли про займання поблизу металургійного комбінату та місцевої теплоелектроцентралі. Причину пожежі російська влада офіційно не встановила. 

Нагадаємо, у ніч проти 25 жовтня в Липецьку повідомляли про пожежі, пошкоджені автомобілі та вибиті вікна в житлових будинках після роботи російської ППО. За заявою губернатора регіону, пошкодження виникли через падіння уламків безпілотника.  

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Теги: росіяни аеродром влада росія пожежа

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