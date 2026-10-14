Росія розкрила деталі дизельної угоди з Трампом

Російські та американські компанії вже ведуть переговори щодо укладення контрактів після оголошення угоди

Москва розраховує збільшити експорт пального та отримати додаткові доходи після послаблення американських санкцій

Російські та американські компанії вже ведуть переговори щодо укладення контрактів на постачання дизельного пального до США. Про це заявив віцепрем’єр РФ Олександр Новак, розкриваючи деталі домовленостей між Москвою та Вашингтоном щодо торгівлі енергоносіями, пише «Главком».

За словами Новака, для відправлення першої партії російського дизеля до США знадобиться час, адже сторонам потрібно укласти контракти та завантажити танкер. Країна-агресор планує здійснювати прямі поставки пального американським покупцям.

Новак також заявив, що експорт дизеля дасть змогу російським нафтопереробним підприємствам збільшити обсяги переробки нафти, а російському бюджету – отримати додаткові доходи.

За оцінкою Новака, до кінця року Росія може збільшити експорт дизельного пального до 3,5 млн тонн на місяць і зайняти близько 10% світового ринку. Він також очікує коригування світових цін на нафтопродукти.

Подальше послаблення санкцій проти російського паливно-енергетичного сектору, за словами віцепрем’єра, залежатиме від ситуації на світовому ринку та відносин між країнами.

Поки що йдеться про переговори компаній і підготовку контрактів. Конкретних строків відправлення першої партії російського дизеля до США Новак не назвав.

Як відомо, 9 жовтня 2026 року Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про негайне постачання першої партії у понад 300 тисяч тонн російського дизеля (із планами наростити обсяги до 4,8 млн тонн), щоб знизити ціни на пальне для американських фермерів і водіїв. Трамп публічно подякував Путіну за цю угоду.

До слова, спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер на зустрічі в Майамі заявили українським чиновникам, що угода США та РФ щодо експорту російського дизеля має на меті відновити тристоронні переговори про припинення війни. .

За даними агенства, американська сторона намагається таким чином «пом'якшити» позицію Володимира Путіна, який наразі не готовий до діалогу. У Вашингтоні розраховують, що кроки назустріч Москві та припинення українських ударів по НПЗ змусять Кремль піти на зустрічні поступки.