«Це удар просто по місту»: Зеленський прокоментував атаку на Київ

Президент заявив, що затримки ППО «допомагають терору»

Російська балістика вдарила в Києві по території одного з університетів, парку «Кіото», території біля станції метро та житлових будинках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента Володимира Зеленського в Telegram.

Зеленський повідомив, що точної кількості постраждалих поки що не відомо, однак є загиблі та поранені. Тривають рятувальні роботи, є інформація, що люди можуть бути під завалами. За словами президента, усі служби працюють на місцях і рятують людей.

Глава держави наголосив, що ракети влучили в дуже людних місцях, а поруч немає жодного військового об'єкта. «Це удар просто по місту, по інфраструктурі», – написав Зеленський. Президент також попередив про можливі повторні удари та повідомив, що триває атака шахедами на Київ та інші міста й громади.

Що відомо про наслідки

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 21:41. Одразу після цього Росія спрямувала на місто балістичні ракети, які летіли з Чернігівщини. За даними моніторингових каналів, їх було вісім.

Станом на 23:25 Київська міська військова адміністрація повідомила про 10 постраждалих і одну загиблу людину. За словами міського голови Віталія Кличка, більшість постраждалих – студенти з гуртожитку одного з університетів. Дев'ятьох поранених госпіталізували, написав Кличко. Раніше Кличко повідомляв, що серед постраждалих – 20-річна дівчина, яку доправили до лікарні.

Місця ударів, про які повідомляла влада:

у Деснянському районі біля однієї зі станцій метро палав автомобіль, на місце прямували екстрені служби;

у Деснянському районі ракета потрапила біля житлового будинку, де, за попередніми даними, можуть бути заблоковані люди;

у цьому ж районі пошкоджено гуртожиток навчального закладу: вибито вікна, пожежі немає;

у Дніпровському районі ракета влучила в будівлю на території нежитлової забудови біля супермаркета, поруч, за повідомленням Кличка, є загиблий;

у Дніпровському районі пошкоджено два медичні заклади: вибуховою хвилею вибило вікна, зокрема в реанімаційному відділенні, пацієнти й медперсонал не постраждали.

Медики потрапили під обстріл

Під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги, яка прямувала на виклик. Серед постраждалих – парамедик та екстрений медичний технік. За словами Кличка, їхні поранення некритичні, медики продовжують працювати. Також пошкоджено автомобіль швидкої допомоги.

Що пишуть про університет і парк

За повідомленнями ЗМІ, на території Державного торговельно-економічного університету внаслідок атаки загинули люди, ймовірно, студенти, які мешкали в гуртожитках. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Також, за інформацією ЗМІ, ракета влучила в парк «Кіото», який розташований навпроти університету. Ввечері там зазвичай гуляє багато людей.

У столиці тимчасово перекрито рух Броварським проспектом від станції метро «Лісова» в напрямку вулиці Братиславської. Патрульна поліція повідомила, що об'їзд здійснюється вулицею Кіото.

Заклик до партнерів

Окремо Зеленський звернувся до союзників. За його словами, в умовах, коли загроза постійна, а удари можуть бути будь-якої миті по містах і селах, «штучні затримки ППО для України допомагають терору».

Президент наголосив, що політичні домовленості мають швидко втілюватися на рівні команд, а партнери повинні розуміти: Україні потрібні належні інструменти для знищення пускових установок російської балістики. «Це був би найбільш ефективний порятунок життів», – підкреслив Зеленський.

За словами глави держави, світ має бачити, що Росія не демонструє нічого, крім бажання вбивати та воювати далі. Зеленський підкреслив, що Україна не має залишатися наодинці, а те, що війна триває і люди гинуть, – виключно провина Росії. Президент закликав усіх партнерів бути з Україною та попросив українців берегти себе.

Нагадаємо, ввечері 26 жовтня міністр оборони Євгеній Хмара звернувся до представників міністерств оборони п'яти європейських країн із закликом передати Україні 10% наявних запасів ракет-перехоплювачів для Patriot та IRIS-T, не чекаючи на поставки за контрактами.

Раніше, 9 жовтня, Зеленський заявляв, що Росія компенсує терором нездатність досягти цілей на фронті, а послаблення санкцій лише заохочує агресора до нових ударів.