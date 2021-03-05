Коли в Україні можна буде купити вакцину? Міністр назвав строки

Наразі у жодній приватній медустанові немає вакцини від Covid-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозує, що на комерційному ринку вакцина від Covid-19 може з'явитися не раніше літа-осені. Про це він сказав в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1».

«Я впевнений, що на комерційному ринку вакцини, виходячи з наших переговорів з виробниками, раніше літа-осені просто не з'являться. Всі виробники законтрактовані до кінця року тільки з урядами, у них не вистачає потужностей катастрофічно, всюди зриваються поставки», – сказав міністр.

Глава Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров зазначив, що нині у приватних клініках вакцин немає.

«Зараз у жодній приватній медустанові немає і не може бути вакцини від Covid-19. Вакцинуватися у приватних клініках або крадькома Pfizer нереально, оскільки жодна приватна компанія не може купити вакцину в жодного виробника», – сказав він.

Нагадаємо, 4 березня українські знаменитості вакцинувалися від Covid-19 у прямому ефірі.

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що темп вакцинації від коронавірусу в Україні йде за планом, хоча зробити щеплення готові тільки 40% опитаних українців.

Нагадаємо, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

Хоча ще кілька днів тому глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль допускає можливість просування в пріоритетності вакцинації від коронавірусу журналістів та священнослужителів.

Також очільник уряду розповів, скільки коштуватиме вакцина від Covid-19.

Шмигаль також пояснив, що в Україні робитимуть із залишками вакцин та паспортами вакцинації. За його словами, такі документи можуть створити на базі електронного реєстру на порталі «Дія». Водночас для запровадження «паспортів вакцинації» потрібно, аби верифікація стала міжнародною.