«Британський» штам коронавірусу вже виявили у 43 країнах Європи

Так званий британський штам Covid-19 вважається більш заразним за звичайний

За інформацією ВООЗ, на 4 березня британський штам коронавірусу (B.1.1.7) виявили у 43 з 53 країн Європи

У 43 країнах Європи виявлений так званий британський штам коронавірусу.

Про це заявив регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клюге під час пресконференції.

За інформацією ВООЗ, на 4 березня британський штам коронавірусу (B.1.1.7) виявили у 43 з 53 країн Європи.

Так званий південноафриканський штам коронавірусу був виявлений в 26 країнах Європи.

Мутацію коронавірусу, яку вперше зафіксували в Японії і Бразилії, на сьогодні виявили у 15 країнах Європи.

Сьогодні також стало відомо, що в Україні виявлено «британський» штам коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що в Україні офіційно ще не підтверджена поява нового штаму коронавірусу, але лікарі вже повідомляють про нього.

Так, лікар-інфекціоніст, позаштатний спеціаліст МОЗ України Ольга Голубовська повідомила, що клінічний перебіг Covid-19 в черговий раз зазнав істотних змін. Зокрема, зросла частка молодих людей 30 + з важким перебігом захворювання.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про штами коронавірусу, які зараз наявні в Україні.

Очільник МОЗ повідомив, що Україна відправляє зразки до світових лабораторій. Згдіно з тими відповідями, що вже прийшли, в Україні циркулює суто європейський італійський, іспанський штам, але мутованого британського і з ПАР у нас немає.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 3 березня, коронавірусну хворобу виявили у 10057 людей. Також 4837 пацієнтів одужали, а 194 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3271 людина.